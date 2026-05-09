Rómku Lauru prijali na jednu z najlepších univerzít sveta. Čelí veľkej výzve, s ktorou jej môžeme pomôcť
Za lepšími príležitosťami musela odísť do zahraničia.
Laura je Rómka, ktorá na Slovensku chodila do segregovanej školy. Jej rodičia majú len základné vzdelanie, stará mama nevedela čítať ani písať, no ona sa aj napriek tomu presťahovala do Anglicka, kde úspešne ukončila strednú školu a teraz má príležitosť študovať na uznávanej britskej Univerzite v Cambridge.
Červený diplom
„Je to dôkaz, že vylúčenie nikdy nebolo o schopnostiach. Dôkaz, že segregácia nikdy nebola o zásluhách. Dôkaz, že vždy dokážeme prekonať limity, ktoré sú nám dané. Problémom nikdy neboli schopnosti, ale dostupnosť. Keď ako rómski študenti dostaneme šancu, nie je to len o zapájaní sa - my vynikáme,“ vysvetlila na portáli GoFundMe.
Napriek nesúhlasu rodičov sa Laura po strednej škole rozhodla vrátiť do Anglicka. Popri štúdiu pracovala v skladoch, napokon získala červený diplom na univerzite v Sheffielde a následne ju prijali na Univerzitu v Cambridge, kde bude študovať kriminológiu.
Dostala životnú príležitosť
„Znamená to pre mňa veľmi veľa, nielen osobne, ale aj preto, že je to historický moment v zastúpení Rómov, ktorí majú prístup k elitnému vzdelávaniu. Je to veľká česť a zodpovednosť, som nesmierne hrdá, že som sa sem dostala. Čelím však jednej veľkej výzve, ktorá sa týka financovania,“ priznala úspešná študentka.