Keď zákazníčka zistila, že je Rómka, obraz zrazu odmietla. Šarlotine diela pritom obdivovali aj v Londýne
Keď zákazníčka zistila, že je Rómka, obraz zrazu odmietla. Šarlotine diela pritom obdivovali aj v Londýne

Šarlota Bottová a jej umelecké diela.
Šarlota Bottová a jej umelecké diela. — Foto: Facebook/Šarlota Bottová

Šarlota chce, aby jej tvorba ľudí spájala a nie rozdeľovala.

Nemá umelecké vzdelanie, no jej jedinečné obrazy vystavovali v Prahe aj v Anglicku. Kozmetička a výtvarníčka Šarlota Bottová maľuje detailné portréty, ktoré pripomínajú fotografie a hoci sa učila technikou pokus – omyl, dosiahla obrovské úspechy. Žena s obrovským talentom nikdy nezabudne na reakciu klientky, keď zistila, že jej obraz maľuje Rómka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1031520428401651&set=pb.100046311107810.-2207520000&type=3&locale=sk_SK

Všetko sa naučila sama

Ako spomínala pre Romano fórum, talent zdedila po otcovi, ktorý vedel pekne kresliť a naučil ju základy. „Bol aj mojím prvým a najväčším kritikom,“ prezradila Šarlota, rodáčka z Veľkých Teriakoviec v okrese Rimavská Sobota, kde prežila krásne detstvo. Nič však nenasvedčovalo tomu, že raz bude maliarkou.

Alžbeta Ferencová / Elena Lacková
Prečítajte si tiež: Prababka Alžbety Ferencovej sa narodila pod šťastnou hviezdou. Z chatrče sa dostala na Karlovu univerzitu

Nikdy nenavštevovala žiadnu umeleckú školu ani výtvarný krúžok a vášeň z detstva pomaly išla do úzadia. Všetko sa zmenilo na strednej škole, kde sa učila za kozmetičku a mali aj hodinu estetiky. Práve tam kreslili tváre podľa živých modelov. Z triedy bola najlepšou, učiteľka si všimla jej obrovský talent a podporila ju, aby v kreslení neprestávala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Šarlota BottovàArt (@sarlotabottova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Šarlota BottovàArt (@sarlotabottova)

„Skúšala som kresliť aj všeličo iné, ale napriek tomu, že kresliť portréty je asi zo všetkého najťažšie, zostala som pri nich. Je to pre mňa veľká výzva, no najradšej zachytávam tvár, emóciu, osobnosť,“ prezradila Šarlota, ktorá sa naučila techniky úplne sama z kníh a z internetu. Na začiatku dokonca ani nevedela, aké má používať ceruzky či papier.

Daniela Patkaňová.
Prečítajte si tiež: Keď sa na pohovore dozvedeli, že je Rómka, nezobrali ju. Zubná hygienička Danka uspela v zahraničí

„Všetko, čo viem, som sa naučila sama. Som samouk,“ priznala pre Plusku umelkyňa, ktorá sa zdokonalila natoľko, že jej portréty vystavovali v múzeu v Rimavskej Sobote, Martine, Košiciach, ale aj v Prahe, na slovenskej ambasáde v Londýne a v anglickom Peterborough.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=973460454207649&set=pb.100046311107810.-2207520000&type=3&locale=sk_SK

Ste Cigánka?

„Ani neviem opísať slovami ten nádherný pocit,“ napísala vtedy nadšene na sociálnej sieti Šarlota, ktorá kreslí známe osobnosti aj obyčajných ľudí. Nadaná Rómka sa s predsudkami voči jej pôvodu stretla iba raz, no dosť ju to zabolelo.

