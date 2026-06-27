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Učiteľka Zuzka z Gelnice verila, že začína nový život. Po tragédii môžeme pomôcť jej dvom deťom
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Učiteľka Zuzka z Gelnice verila, že začína nový život. Po tragédii môžeme pomôcť jej dvom deťom

Zosnulá učiteľka Zuzka z Gelnice.
Zosnulá učiteľka Zuzka z Gelnice. — Foto: Donio.sk (Základná škola, Hlavná 121, Gelnica)

Štát nesplnil svoju základnú povinnosť.

Dalo sa tejto tragédii zabrániť? To je otázka, ktorú si po smrti 47-ročnej učiteľky Zuzany Vargovej z Gelnice kladú tisíce Slovákov. Žena prišla o život po útoku svojho manžela len niekoľko dní po jeho prepustení z väzby a prípad vyvolal diskusiu o tom, či systém urobil všetko pre ochranu obete domáceho násilia. Kým na tieto otázky budú hľadať odpovede vyšetrovatelia aj kompetentné inštitúcie, ľudia sa rozhodli konať aspoň tam, kde môžu pomôcť okamžite. Základná škola, na ktorej Zuzana 16 rokov učila, spustila zbierku pre jej dve deti. „Opätujme dobro, ktoré Zuzka rozdávala. Pomôžme jej deťom,“ odkazujú kolegovia pani učiteľky prostredníctvom kampane.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=27347291284928420

Verila, že začína nový život

Podľa doteraz zverejnených informácií bol Zuzanin manžel Tomáš dlhé roky abstinujúcim alkoholikom. Po 23 rokoch však začal opäť piť a vo februári mal svoju manželku pod vplyvom alkoholu fyzicky napadnúť. Sudca ho následne vzal do väzby pre obvinenie z prečinu nebezpečného vyhrážania. Zuzana sa zároveň obrátila na súd so žiadosťou o zákaz priblíženia a žiadala aj vylúčenie manžela z užívania spoločného bytu. Súd jej návrhu nevyhovel s odôvodnením, že muž bol v tom čase vo väzbe, a preto podľa súdu nehrozilo jeho bezprostredné priblíženie.

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Začiatkom júna bol muž uznaný vinným z prečinu nebezpečného vyhrážania. Dňa 9. júna rozhodol súd o jeho prepustení na slobodu a uložil mu podmienečný trest. Nenariadil zákaz priblíženia ani zákaz vstupu do obydlia. Len jedenásť dní po prepustení prišla Zuzana o život.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1496961888895160

Prípad vyvolal silnú spoločenskú diskusiu. Organizácia Fenestra upozornila, že väčšine podobných vrážd možno predísť, ak štát správne vyhodnotí riziko a využije všetky dostupné nástroje na ochranu obetí. Podľa organizácie musí systém lepšie rozumieť dynamike domáceho násilia a konať skôr, než bude neskoro.

Patrícia Jarjabková Garajová s manželom Jožkom / Od Kuka do Kuka
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Na tragédiu reagovali aj desiatky občianskych organizácií a stovky osobností z kultúrneho, akademického či občianskeho života. Vo výzve Už ani jedna! upozornili, že smrť Zuzany podľa nich poukázala na vážne nedostatky v ochrane žien pred násilím. Žiadajú zavedenie jednotného hodnotenia rizika, lepšiu spoluprácu medzi políciou, súdmi a ďalšími inštitúciami či dôslednejšie využívanie ochranných opatrení vrátane elektronického monitoringu. „Každá ďalšia vražda ženy, ktorej bolo možné predísť, je dôkazom, že štát nesplnil svoju základnú povinnosť – chrániť život a bezpečie svojich obyvateliek,“ uvádzajú vo výzve, ktorú podpísalo takmer tritisíc ľudí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1311048027904856

Najväčší boj teraz čaká jej deti

Hoci vyšetrovanie pokračuje, najťažšie obdobie sa začína pre dve deti pani učiteľky, ktoré ostali bez oboch rodičov. Starostlivosť o ne prevzal ich strýko Marián s rodinou, ktorá zo dňa na deň prijala do svojho domova ďalších dvoch členov. Syn Tomáš študuje na strednej škole a čaká ho záverečný ročník. Dcéra Tonka navštevuje šiesty ročník základnej školy, na ktorej učila aj ich mama. Práve preto sa vedenie školy rozhodlo konať.

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