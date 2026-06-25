Musela zvládnuť náročný rozchod a upratovanie v živote. Diana Hágerová teraz má opäť dôvod na radosť
Známa moderátorka tvorila dlhé roky pár s Romanom Juraškom.
Neprežíva najľahšie obdobie, napriek tomu má dôvod na radosť usmieva. Diana Hágerová, ktorá má za sebou ťažkých rozchod po trinástich rokoch vzťahu a upratovanie v živote, oslavuje pekný životný úspech. O tom, čo sa jej podarilo, teraz moderátorka porozprávala pre Nový Čas.
Nerodilo sa ľahko
Známy moderátorský pár bol spolu 13 rokov, plánovali svadbu a budovali si spoločné bývanie u našich susedov v Rakúsku. Namiesto sobáša a sťahovania však prišiel nečakaný rozchod, ktorý mnohých prekvapil. Diana aj Roman totiž patrili v slovenskom šoubiznise k tým najstabilnejším párom a nikoho by ani nenapadlo, že raz pôjdu od seba.
Nepredstaviteľné sa napokon stalo skutočnosťou a dvojica ohlásila koniec. „Nebolo to ľahké rozhodnutie... ale jednoducho dospelo to v našom vzťahu do toho štádia,“ priznala moderátorka. A možno práve preto, že to nebolo nič dramatické, v nich zostal ten pocit, že chcú zostať priateľmi.
„Ja môžem povedať, že mám Romana ako človeka veľmi rada. Som veľmi vďačná za naše dve úžasné a zdravé deti – podľa mňa sú dokonalé. A vždy si ho budem vážiť ako človeka. Aj jeho názory. Život jednoducho prináša rôzne veci,“ dodala Diana Hágerová. Moderátorka mala teraz aj napriek neľahkej životnej situácii opäť dôvod na radosť.