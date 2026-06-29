Roky spával iba tri hodiny, ale neľutuje. Známy Slovák už vie, prečo musel prejsť tŕnistou cestou
Kým ho hudba začala živiť, privyrábal si na rôznych brigádach.
Odmalička ho bavili hlavne šport a hudba. Rodičia ju počúvali neustále, brávali ho so sebou na koncerty, v 13 rokoch už počúval punk a dostal svoju prvú gitaru. Vôbec netrvalo dlho, kým chlapec z fotografie začal skladať svoje vlastné texty a písať príbeh svojej hudobnej kariéry. Dnes patrí k výrazným menám tejto scény, no raketová sláva ho obišla a úspech si vydrel postupne.