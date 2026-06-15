Keď začal domov nosiť zlé známky, otec mu rozbil gitaru. Legendárny mladík sa napriek tomu nevzdal
Onedlho mu už pri nohách ležali stovky fanúšikov.
Žil v malom okresnom meste, ešte ako malý sa na pieskovisku hrával s Evou Mázikovou a na základnej škole sa mu celkom darilo. Keď však známy mladík v trinástich dostal svoju prvú gitaru, otvorili sa mu dvere do úplne iného sveta. Problém bol len v tom, že otec synovu vášeň pre hudbu neschvaľoval a keď sa mu zhoršil prospech v škole, gitaru mu jedným šmahom ruky zničil. Budúceho legendárneho umelca to však nezastavilo.