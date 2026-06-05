O šiestej ráno vždy čaká pred školou. Milan z Luníka IX sa z miesta predsudkov dostal na vrchol Európy - Dobré noviny
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O šiestej ráno vždy čaká pred školou. Milan z Luníka IX sa z miesta predsudkov dostal na vrchol Európy
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O šiestej ráno vždy čaká pred školou. Milan z Luníka IX sa z miesta predsudkov dostal na vrchol Európy

Vicemajster Európy Milan Suchý / Luník IX v roku 2020
Vicemajster Európy Milan Suchý / Luník IX v roku 2020 — Foto: Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice; Reprofoto YouTube - Peter Hanzes

Keď chalanom zakážu tréning, je to pre nich väčší trest ako sedemnásť pätiek.

„Naše deti stoja o pol šiestej ráno samy pred školou. Nikto ich nebudí, nikto ich nenúti. Chcú tam proste byť.“ Keď tieto slová pre Korzár vyslovil riaditeľ Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej v Košiciach Milan Dulina, nehovoril len o ranných tréningoch. Hovoril o zmene, ktorú by ešte pred pár rokmi na Luníku IX čakal málokto. Dôkazom je 15-ročný Milan Suchý. Chlapec zo sídliska, ktoré bolo dlhé roky symbolom problémov a beznádeje, dnes nosí na krku striebornú medailu z majstrovstiev Európy v MMA. Jeho príbeh ukazuje, že talent, disciplína a odhodlanie dokážu prekonať aj tie najťažšie štartovacie podmienky.

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Horší trest ako 17 pätiek

Luník IX si väčšina Slovákov spája s problémami. Ešte pred niekoľkými rokmi však riešila vážne problémy aj samotná škola. „Najväčšou výzvou pre našu školu bola dlhodobo dochádzka. Priemerný počet vymeškaných hodín sa pohyboval okolo 300 hodín ročne na žiaka,“ uviedol riaditeľ školy Milan Dulina pre PLUS 7 DNÍ. Klasické tresty podľa neho neprinášali výsledky. Poznámky, zlé známky či znížené známky zo správania deti nemotivovali k zmene. Vedenie školy preto začalo hľadať inú cestu.

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„Začali sme stavať na mimoškolských aktivitách. A práve to sa ukázalo ako zlomový moment,“ vysvetlil riaditeľ. Najprv vznikol spevácky zbor, neskôr pribudli športové krúžky a dnes sa približne 60 detí venuje bojovým športom, karate či kondičným tréningom. Škola zároveň zaviedla jednoduché pravidlo – kto chce trénovať, musí si plniť školské povinnosti.

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„Tri poznámky znamenajú stopku na týždeň, ďalších päť na mesiac. Takto sa to stupňuje,“ opísal Dulina pre Korzár. Ukázalo sa, že práve toto funguje. „Keď chalanom zakážeme tréning na týždeň, je to pre nich väčší trest ako sedemnásť pätiek,“ prezradil riaditeľ, podľa ktorého sa výsledky dostavili veľmi rýchlo. Počet vymeškaných hodín výrazne klesol a deti začali prichádzať do školy s úplne inou motiváciou.

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Pred školou čakajú ešte pred svitaním

„Ráno o šiestej máme prvý tréning, po škole o pol druhej druhý,“ povedal Dulina, ktorému namotivované deti robia obrovskú radosť. „Naše deti stoja o pol šiestej ráno samy pred školou. Nikto ich nebudí, nikto ich nenúti. Chcú tam proste byť,“ uviedol. Šport sa podľa neho stal pre mnohých žiakov vstupenkou do sveta, ktorý predtým nepoznali. Niektorí prvýkrát leteli lietadlom, videli more alebo reprezentovali Slovensko v zahraničí.

Rytmus so synom Sanelom.
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„Každý chce reprezentovať Slovensko a minimálne vidieť, ako to vyzerá inde, ako sa tam žije, čo všetko svet ponúka,“ vysvetlil pre Korzár. Jedným z detí, ktoré túto šancu využili naplno, je aj Milan Suchý.

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