S panvicou v ruke zabránil tomu najhoršiemu. Známy komik je rád, že bol v správnom čase na správnom mieste
Som rád, že som tam bol a že som mohol zasiahnuť, povedal o incidente komik.
Nestratil duchaprítomnosť a v pravú chvíľu zasiahol. Dano Čistý, ktorého verejnosť aj fanúšikovia poznajú najmä ako stand-up komika, sa okrem toho živí ešte aj ako nočný strážnik a nedávno bol svedkom hrozivého incidentu. V ubytovacom zariadení, v ktorom pracuje, totiž došlo k napadnutiu hostky.
Nebyť jeho, situácia mohla dopadnúť omnoho horšie. Ako totiž prezradil, neváhal a konal – česť napadnutej ženy sa vybral brániť s prvým predmetom, ktorý mu prišiel pod ruku.
Treba o tom hovoriť
Keď počas víkendu prišiel Dano Čistý na nočnú zmenu do práce, ešte netušil, čo ho čaká. „Dnes som na nočnej zmene zabránil znásilneniu hostky. S oceľovou panvicou v ruke. Polícia bola privolaná. Hostka je v bezpečí. Idem si pospať,“ prekvapil fanúšikov známy komik, ktorý sa neskôr k incidentu znova vrátil, keď v rozhovore pre Koktejl prezradil ďalšie detaily.
„Je potrebné hovoriť o takýchto veciach. Pre súkromie poškodenej osoby, priebeh veci a aj pre zariadenie, kde sa to stalo, nechcem uvádzať presné miesto, názov prevádzky ani detaily, ktoré by mohli niekoho identifikovať alebo zbytočne komplikovať ďalší postup. Môžem však potvrdiť základný rámec,“ uviedol Dano Čistý, ktorý opísal dramatickú situáciu.