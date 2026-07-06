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Balaton sa kvôli teplotám stráca pred očami. Na povrch sa dostal útvar, ktorý mal ostať skrytý
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Balaton sa kvôli teplotám stráca pred očami. Na povrch sa dostal útvar, ktorý mal ostať skrytý

Jazero Balaton bojuje s následkami extrémne teplého počasia.
Jazero Balaton bojuje s následkami extrémne teplého počasia. — Foto: Wikimedia Commons/ FB: Gábor Ágardy

Maďarské more rieši problémy, ktoré nepotešia dovolenkárov. 

Jazero Balaton je vďaka svojej dobrej dostupnosti a nie hlbokej vode obľúbeným cieľom aj našich dovolenkárov. Rodiny s deťmi oceňovali predovšetkým fakt, že deti sa mohli bezpečne šantiť vo vode, pretože za tou hlbokou si bolo potrebné dokráčať.

Dnes je však situácia iná a extrémne vysoké teploty ubrali z hladiny jazera ďalšie desiatky centimetrov. 

Zvláštny útvar

Priemerná hladina jazera sa v letnom období na Balatone pohybuje medzi 110 až 120 centimetrami, dnes je však na úrovni len 80 centimetrov a to vlna extrémne teplého počasia ešte neskončila.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=27441673918783342&set=a.501373426573423

To, že situácia je skutočne vážna, pochopili obyvatelia žijúci v blízkosti južnej časti jazera pri obci Balatonfenyves, už na prvý pohľad. Z jazera totiž začal opäť vyčnievať piesočný pás, ktorý nazvali Opičí ostrov. Plytký piesočný výbežok je zvyčajne schovaný pod hladinou jazera a takýto pohľad zažili počas extrémneho sucha aj v minulosti. Pohľad na Opičí ostrov miestnym prezradí viac ako akékoľvek technické údaje z meraní.

Instagram Post
Príspevok používateľa welovebalaton (@we_love_balaton)
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Komplikácie pre všetkých 

Podľa maďarského odborníka na poľnohospodárstvo je Istvána Tótha je dôvodom poklesu hladiny jazera nižší prívod vody z riek. Aj keď v oblasti spadlo už niekoľko mililitrov zrážok, extrémne vysušená pôda ju okamžite nasaje. Menšie vodné toky v okolí vysychajú rovnako.

Sucho komplikuje život pestovateľom v okolí aj dovolenkárom. Tí musia do vody vhodnej na kúpanie prejsť desiatky metrov, ohrozená je aj lodná doprava. Najhlbšia hladina v jazere je bežne iba na úrovni troch metrov.   

Socialistické leto.
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