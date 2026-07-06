Balaton sa kvôli teplotám stráca pred očami. Na povrch sa dostal útvar, ktorý mal ostať skrytý
Maďarské more rieši problémy, ktoré nepotešia dovolenkárov.
Jazero Balaton je vďaka svojej dobrej dostupnosti a nie hlbokej vode obľúbeným cieľom aj našich dovolenkárov. Rodiny s deťmi oceňovali predovšetkým fakt, že deti sa mohli bezpečne šantiť vo vode, pretože za tou hlbokou si bolo potrebné dokráčať.
Dnes je však situácia iná a extrémne vysoké teploty ubrali z hladiny jazera ďalšie desiatky centimetrov.
Zvláštny útvar
Priemerná hladina jazera sa v letnom období na Balatone pohybuje medzi 110 až 120 centimetrami, dnes je však na úrovni len 80 centimetrov a to vlna extrémne teplého počasia ešte neskončila.
To, že situácia je skutočne vážna, pochopili obyvatelia žijúci v blízkosti južnej časti jazera pri obci Balatonfenyves, už na prvý pohľad. Z jazera totiž začal opäť vyčnievať piesočný pás, ktorý nazvali Opičí ostrov. Plytký piesočný výbežok je zvyčajne schovaný pod hladinou jazera a takýto pohľad zažili počas extrémneho sucha aj v minulosti. Pohľad na Opičí ostrov miestnym prezradí viac ako akékoľvek technické údaje z meraní.
Komplikácie pre všetkých
Podľa maďarského odborníka na poľnohospodárstvo je Istvána Tótha je dôvodom poklesu hladiny jazera nižší prívod vody z riek. Aj keď v oblasti spadlo už niekoľko mililitrov zrážok, extrémne vysušená pôda ju okamžite nasaje. Menšie vodné toky v okolí vysychajú rovnako.
Sucho komplikuje život pestovateľom v okolí aj dovolenkárom. Tí musia do vody vhodnej na kúpanie prejsť desiatky metrov, ohrozená je aj lodná doprava. Najhlbšia hladina v jazere je bežne iba na úrovni troch metrov.