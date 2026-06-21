Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Za výlet do slovenských hôr vám aj zaplatia. K lákavej ponuke vedie jednoduchá cesta a pomôžete dobrej veci
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Marek Hamšík s manželkou Martinou.

Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Bál sa amerických zlatokopiek, ošklbala ho Slovenka. Valábika jeho Lucka ľúbila, aj keď zarábal 420 eur

Ilustračné fotografie.

Keď sa dozvedel synovu diagnózu, Adela ho prvýkrát počula plakať. Sajfa s rodinou poriadne zabojovali

Moderátorka Katarína Jesenská.

Urobila hlúposti a musela si odpustiť. Katka Jesenská sa po rozvode ocitla na dne, z ktorého sa odrazila

Marián Čekovský.

Keď zachraňoval sestru, prežil klinickú smrť. Marián Čekovský je po veľkej chybe zamestnancom stvoriteľa

Marek Hamšík s manželkou Martinou.

Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien

Ilustračné fotografie.

Keď sa dozvedel synovu diagnózu, Adela ho prvýkrát počula plakať. Sajfa s rodinou poriadne zabojovali

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Bál sa amerických zlatokopiek, ošklbala ho Slovenka. Valábika jeho Lucka ľúbila, aj keď zarábal 420 eur

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Ilustračná fotografia.

Zažiaril v známom filme, no davy ho stále obchádzajú. Tento ostrov patrí k skrytým pokladom Chorvátska

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Hádanka.

Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Marek Hamšík s manželkou Martinou.

Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien

Matematik predpovedal aj posledné víťazstvo Argentíny.

Už trikrát správne vypočítal, kto sa stane majstrom sveta. Matematik vytvoril vzorec, ktorý sa nepomýlil

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Za výlet do slovenských hôr vám aj zaplatia. K lákavej ponuke vedie jednoduchá cesta a pomôžete dobrej veci

— Foto: magnific.com, @jcomp / magnific.com, @wirestock

Stačí splniť pár podmienok.

Pre niekoho je turistika spôsobom, ako si vyčistiť hlavu, pre iného únikom od každodenného zhonu. Počas leta vyrážajú do prírody tisíce Slovákov a väčšina z nich za svoje kilometre dostane nanajvýš krásny výhľad či dobrý pocit. Tentoraz však môžu získať aj niečo navyše.

Ako uvádza portál Žilinak, záujemcovia sa môžu zapojiť do medzinárodného výskumu, ktorý bude počas leta prebiehať vo Veľkej Fatre, na Poľane a vo Veporských vrchoch. Účastníkom preplatia cestovné náklady v rámci Slovenska a za účasť získajú aj finančnú odmenu.

Hľadajú dobrovoľníkov

Za projektom stojí Česká zemědelská univerzita v Prahe a nemecký Inštitút Maxa Plancka pre ľudský rozvoj. Cieľom je lepšie porozumieť tomu, ako pobyt v prírode a turistika vplývajú na psychickú pohodu a fyzické zdravie človeka.

Foto: magnific.com, @jcomp

Dobrovoľníci absolvujú pobyt v horskom prostredí, počas ktorého budú mať na ruke špeciálny náramok sledujúci vybrané fyziologické ukazovatele, napríklad tepovú frekvenciu. Súčasťou výskumu bude aj vyplnenie viacerých dotazníkov zameraných na aktuálny psychický stav a celkový well-being.

Stačí pár hodín

Do výskumu sa môžu prihlásiť ľudia vo veku od 18 do 55 rokov. Organizátori zároveň uvádzajú, že vhodnými kandidátmi sú najmä záujemcovia, ktorí nepracujú ani neštudujú v oblasti lesníctva, ochrany prírody či psychológie.

Celý program vrátane presunu na miesto zaberie približne polovicu dňa, pričom samotné merania a zber údajov budú trvať asi dve hodiny. Účastníci sa budú pohybovať v lesnom horskom prostredí a počas celého času ich budú sprevádzať členovia výskumného tímu.

Dostanú aj finančnú odmenu

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Stačia 3 polievkové lyžice a zamiokulkas vyženie VEĽA nových listov!

Stačia 3 polievkové lyžice a zamiokulkas vyženie VEĽA nových listov!

Budú rodiť ako nikdy: Pestovateľ poradil jednoduchý spôsob, ako výrazne zvýšiť úrodu papriky!

Budú rodiť ako nikdy: Pestovateľ poradil jednoduchý spôsob, ako výrazne zvýšiť úrodu papriky!

Zmiešajte 2 LYŽICE cukru s obyčajným octom a hneď to použite doma: Tento TRIK ma naučila moja babka!

Zmiešajte 2 LYŽICE cukru s obyčajným octom a hneď to použite doma: Tento TRIK ma naučila moja babka!

Prírodný repelent proti komárom a kliešťom z domácej lekárničky: Potrebujete naň len 3 veci, ktoré má doma každý!

Prírodný repelent proti komárom a kliešťom z domácej lekárničky: Potrebujete naň len 3 veci, ktoré má doma každý!

Plný hrniec

Zeler mi v lete chutí viac ako ryža a zemiaky: RECEPT na fantasticky chutný FIT šalát pre každého, kto chce zdravo schudnúť!

Zeler mi v lete chutí viac ako ryža a zemiaky: RECEPT na fantasticky chutný FIT šalát pre každého, kto chce zdravo schudnúť!

Neverila som, že obyčajný karfiol nám bude chutiť viac ako pizza: Len nastrúhajte, pridajte syr a cesnak a dajte piecť!

Neverila som, že obyčajný karfiol nám bude chutiť viac ako pizza: Len nastrúhajte, pridajte syr a cesnak a dajte piecť!

Ľahká cuketová nátierka s cesnakom – jemná a nesmierne chutná: V lete ju dávam aj obložené chlebíčky a doma sa jej nevieme dojesť!

Ľahká cuketová nátierka s cesnakom – jemná a nesmierne chutná: V lete ju dávam aj obložené chlebíčky a doma sa jej nevieme dojesť!

Veľmi chutná krkovička z rúry: Tento recept je hitom každej oslavy – tajomstvo je v omáčke!

Veľmi chutná krkovička z rúry: Tento recept je hitom každej oslavy – tajomstvo je v omáčke!

Zdravé tipy

Medzi koreninami máte hotový poklad: 8 neobvyklých využití obyčajnej škorice, ktoré vám môžu úžasne pomôcť!

Medzi koreninami máte hotový poklad: 8 neobvyklých využití obyčajnej škorice, ktoré vám môžu úžasne pomôcť!

Dôvod, prečo vždy v júni trhám listy čiernej ríbezle: 14 úžasných účinkov, ktoré musia poznať v každej rodine!

Dôvod, prečo vždy v júni trhám listy čiernej ríbezle: 14 úžasných účinkov, ktoré musia poznať v každej rodine!

JAPONSKÉ tajomstvo proti starnutiu: Pleťová maska, ktorá VYMAŽE vrásky aj tmavé škvrny – omladí aj o 10 rokov!

JAPONSKÉ tajomstvo proti starnutiu: Pleťová maska, ktorá VYMAŽE vrásky aj tmavé škvrny – omladí aj o 10 rokov!

Kozmetička to radí každému, koho trápia popraskané PÄTY a stvrdnutá koža: S týmto zázrakom cíte zmenu HNEĎ!

Kozmetička to radí každému, koho trápia popraskané PÄTY a stvrdnutá koža: S týmto zázrakom cíte zmenu HNEĎ!

Už ste čítali?

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan Tkáč.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…