Za výlet do slovenských hôr vám aj zaplatia. K lákavej ponuke vedie jednoduchá cesta a pomôžete dobrej veci
Stačí splniť pár podmienok.
Pre niekoho je turistika spôsobom, ako si vyčistiť hlavu, pre iného únikom od každodenného zhonu. Počas leta vyrážajú do prírody tisíce Slovákov a väčšina z nich za svoje kilometre dostane nanajvýš krásny výhľad či dobrý pocit. Tentoraz však môžu získať aj niečo navyše.
Ako uvádza portál Žilinak, záujemcovia sa môžu zapojiť do medzinárodného výskumu, ktorý bude počas leta prebiehať vo Veľkej Fatre, na Poľane a vo Veporských vrchoch. Účastníkom preplatia cestovné náklady v rámci Slovenska a za účasť získajú aj finančnú odmenu.
Hľadajú dobrovoľníkov
Za projektom stojí Česká zemědelská univerzita v Prahe a nemecký Inštitút Maxa Plancka pre ľudský rozvoj. Cieľom je lepšie porozumieť tomu, ako pobyt v prírode a turistika vplývajú na psychickú pohodu a fyzické zdravie človeka.
Dobrovoľníci absolvujú pobyt v horskom prostredí, počas ktorého budú mať na ruke špeciálny náramok sledujúci vybrané fyziologické ukazovatele, napríklad tepovú frekvenciu. Súčasťou výskumu bude aj vyplnenie viacerých dotazníkov zameraných na aktuálny psychický stav a celkový well-being.
Stačí pár hodín
Do výskumu sa môžu prihlásiť ľudia vo veku od 18 do 55 rokov. Organizátori zároveň uvádzajú, že vhodnými kandidátmi sú najmä záujemcovia, ktorí nepracujú ani neštudujú v oblasti lesníctva, ochrany prírody či psychológie.
Celý program vrátane presunu na miesto zaberie približne polovicu dňa, pričom samotné merania a zber údajov budú trvať asi dve hodiny. Účastníci sa budú pohybovať v lesnom horskom prostredí a počas celého času ich budú sprevádzať členovia výskumného tímu.