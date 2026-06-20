Cestujúci náhle skolaboval a krvácal z úst. V rozhodujúcich chvíľach pri ňom stáli traja hrdinovia
Ranná cesta sa premenila na boj s časom.
Mala to byť obyčajná ranná cesta autobusom. Cestujúci smerovali do práce či do školy a nič nenasvedčovalo tomu, že o niekoľko okamihov bude jeden z nich potrebovať okamžitú pomoc. Mužovi počas jazdy náhle prišlo nevoľno, dostal záchvat a začal krvácať z úst. O tom, ako sa celý príbeh skončí, rozhodovali minúty.
Ako uviedla Mestská polícia Košice, dramatická situácia sa odohrala v stredu ráno v autobuse košickej mestskej hromadnej dopravy. Ako prvý si vážny zdravotný stav cestujúceho všimol vodič, ktorý neváhal a okamžite hľadal pomoc.
Rozhodovali sekundy
V tom čase sa neďaleko nachádzala hliadka mestskej polície, ktorá dohliadala na bezpečnosť detí pri priechode pre chodcov. Vodič autobus zastavil a upozornil policajtov, že jeden z cestujúcich má pravdepodobne epileptický záchvat a zároveň krváca z úst.
„Naši príslušníci nezaváhali ani sekundu a okamžite vbehli do autobusu a ihneď si rozdelili úlohy. Prvý policajt dal muža do stabilizovanej polohy a druhý policajt okamžite privolal záchranku," informovali policajti.
Ako dodali, neskôr sa ukázalo, že krvácanie spôsobilo silné pohryznutie jazyka počas kŕčov. Policajti zostali pri mužovi až do príchodu zdravotníkov, sledovali jeho stav a snažili sa s ním komunikovať.
Pred príchodom sanitky sa síce prebral, no bol dezorientovaný a len ťažko odpovedal na otázky. Napriek tomu sa hliadke podarilo zistiť jeho totožnosť a upokojiť ho do príchodu odbornej pomoci.