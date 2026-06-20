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Cestujúci náhle skolaboval a krvácal z úst. V rozhodujúcich chvíľach pri ňom stáli traja hrdinovia
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Cestujúci náhle skolaboval a krvácal z úst. V rozhodujúcich chvíľach pri ňom stáli traja hrdinovia

— Foto: Facebook Mestská polícia Košice

Ranná cesta sa premenila na boj s časom.

Mala to byť obyčajná ranná cesta autobusom. Cestujúci smerovali do práce či do školy a nič nenasvedčovalo tomu, že o niekoľko okamihov bude jeden z nich potrebovať okamžitú pomoc. Mužovi počas jazdy náhle prišlo nevoľno, dostal záchvat a začal krvácať z úst. O tom, ako sa celý príbeh skončí, rozhodovali minúty.

Ako uviedla Mestská polícia Košice, dramatická situácia sa odohrala v stredu ráno v autobuse košickej mestskej hromadnej dopravy. Ako prvý si vážny zdravotný stav cestujúceho všimol vodič, ktorý neváhal a okamžite hľadal pomoc.

Rozhodovali sekundy

V tom čase sa neďaleko nachádzala hliadka mestskej polície, ktorá dohliadala na bezpečnosť detí pri priechode pre chodcov. Vodič autobus zastavil a upozornil policajtov, že jeden z cestujúcich má pravdepodobne epileptický záchvat a zároveň krváca z úst.

„Naši príslušníci nezaváhali ani sekundu a okamžite vbehli do autobusu a ihneď si rozdelili úlohy. Prvý policajt dal muža do stabilizovanej polohy a druhý policajt okamžite privolal záchranku," informovali policajti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/mspkosice/posts/pfbid0CShAxYSpd7Pxy4PCBysAtHnwxuBNqv9Q2JKVXoyDzCH8szDAjtzMV9SXVZFsg9nAl

Ako dodali, neskôr sa ukázalo, že krvácanie spôsobilo silné pohryznutie jazyka počas kŕčov. Policajti zostali pri mužovi až do príchodu zdravotníkov, sledovali jeho stav a snažili sa s ním komunikovať.

Pred príchodom sanitky sa síce prebral, no bol dezorientovaný a len ťažko odpovedal na otázky. Napriek tomu sa hliadke podarilo zistiť jeho totožnosť a upokojiť ho do príchodu odbornej pomoci.

Získali mu drahocenný čas

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