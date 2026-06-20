Vieme, kam sa vybrať počas horúčav. Pozrite si veľkú MAPU bezpečných kúpalísk a vodných plôch
Kde je to bezpečné a ktorým miestam sa radšej vyhnúť?
Letné dni dorazili naplno a spolu s nimi aj tradičná dilema mnohých Slovákov. Kam sa vybrať za osviežením, keď teplomer ukazuje viac než 30 stupňov a voda láka viac než čokoľvek iné? Kým niektorí mieria na obľúbené kúpaliská, iní dávajú prednosť jazerám či vodným nádržiam. Odborníci však pripomínajú, že ešte pred odchodom sa oplatí urobiť jednu jednoduchú vec.
Úrad verejného zdravotníctva SR totiž aj tento rok sprístupnil verejnosti aktuálne informácie o kvalite vody na kúpanie. Ako uvádza na svojom webe, výsledky vychádzajú z laboratórnych analýz vykonávaných orgánmi verejného zdravotníctva aj prevádzkovateľmi kúpalísk a priebežne sa aktualizujú počas celej sezóny.
Rozhodnúť môže aj pár dní
Mnohí ľudia sa totiž pri výbere miesta na kúpanie spoliehajú na skúsenosti z minulých rokov alebo odporúčania známych. Kvalita vody sa však môže meniť oveľa rýchlejšie, než by sa mohlo zdať.
Vysoké teploty, intenzívne dažde či zvýšený počet návštevníkov dokážu ovplyvniť jej stav aj v priebehu niekoľkých dní.
Nie je voda ako voda
Práve preto hygienici počas leta pravidelne sledujú situáciu na vodných plochách po celom Slovensku. Kontroly sa týkajú nielen obľúbených jazier a vodných nádrží, ale aj kúpalísk, aquaparkov, plavární či termálnych areálov.
Najväčšia pozornosť sa počas hlavnej sezóny sústreďuje na lokality s vysokou návštevnosťou. Na najvyhľadávanejších prírodných vodných plochách sa kvalita vody sleduje spravidla v dvojtýždňových intervaloch, pri menej navštevovaných miestach sa kontroly vykonávajú orientačne jeden až dvakrát za sezónu. Umelé kúpaliská podliehajú kontrolám v dvojtýždňových až mesačných intervaloch.
Odborníci zároveň pripomínajú, že sledovanie aktuálneho stavu vody môže byť obzvlášť dôležité pre rodiny s malými deťmi, seniorov, alergikov či ľudí s citlivejšou pokožkou. Práve oni patria medzi skupiny, ktoré môžu na zhoršenú kvalitu vody reagovať citlivejšie.