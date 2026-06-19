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Od života dostal facku a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču nakoplo gesto známej Slovenky
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Od života dostal facku a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču nakoplo gesto známej Slovenky

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou
Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou — Foto: Facebook - Juraj Bača; Promo fotografie TV JOJ

Niktoš a nula, myslel si o sebe.

„Pozri sa, ten vyrážkový blondiak sa na teba pozerá,“ šepkali si dievčatá, keď videli v škole Juraja Baču. Vtedy netušili, že chlapec, z ktorého si spolužiaci robili žarty pre jeho drobnú postavu a akné, raz prerastie všetky predsudky aj vlastné obavy. Cesta k tomu však viedla cez šikanu, slzy na internáte a pocit, že je „nula a niktoš“. Juraj Bača je dôkazom, že aj ten najnenápadnejší chlapec môže jedného dňa prekvapiť celý svet aj sám seba.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1444654993905838&set=pb.100050840539252.-2207520000&type=3

Vyzeral na desať

Keď sa prejdete po Galante, možno narazíte na lavičku, ktorá dnes nesie jeho meno. V puberte bol pritom Juraj Bača neobľúbeným dieťaťom, ktorého vystrkovali z kolektívu len preto, že bol trochu iný – chorľavý, bledý, chudý a zo všetkých najmenší.

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„V puberte mi na obľúbenosti nepridávalo, že som mal silné akné. Navyše som pôsobil veľmi mlado, v pätnástich rokoch som vyzeral na desať, v sedemnástich na dvanásť. Keď si to pospájate, bol som chlapec, ktorému sa páčili dievčatá, bol obsypaný hnisavým akné a vyzeral viac ako dieťa než ako muž. Prirodzene, ocitol som sa na okraji,“ prezradil v rozhovore pre Denník N Juraj, ktorý ešte aj ako pubertiak hľadal útechu v detskom svete.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207480513909270&set=pb.1181144054.-2207520000&type=3

Bitky päsťami

Po príchode zo školy sa upokojoval pozeraním rozprávky Scooby Doo, Ninja korytnačky či Káčerovo. Ako 15-ročný ale musel prejsť poriadnou skúškou – z Galanty odišiel na gymnázium do Bratislavy, kde žil na internáte. Prvé dva roky tam vraj preplakal.

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