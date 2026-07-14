Každý očakával, že ho pred súdom zradí. Bývalá manželka Michaela Jacksona po rokoch ľutovala jednu vec
Po rozvode sa ani nepokúšala o deti zabojovať.
Hoci ich manželstvo netrvalo dlho, aj tak ju prinútilo stráviť desiatky rokov v úzadí. Debbie Rowe priviedla na svet Michaelovi Jacksonovi dvoch potomkov, vždy bola ochotná sa pre neho obetovať a ešte aj dnes vo veku 67 rokov zriedka vychádza na verejnosť.
Láska z ambulancie
Michael spoznal Debbie krátko po tom, ako sa rozviedol so svojou prvou ženou Lisou Presley. Debbie pracovala ako asistentka v dermatologickej ambulancii, v ktorej hudobník dlhodobo liečil o svoje kožné ochorenie. Práve choroba zvaná vertiligo mala byť dôvodom jeho bielej pokožky.
Debbie bola jeho skalnou fanúšičkou a keďže dobre vedela, že Michael zo všetkého najviac túži po vlastných potomkoch, naznačila mu, že by s tým nemala problém. Sestričku z ordinácie kožného lekára si spevák vzal v roku 1996, no už o štyri roky neskôr boli rozvedení. Za ten čas mu Debbie porodila dve deti – syna Princa a dcéru Paris, tretí syn Bigi prišiel na svet prostredníctvom náhradnej matky, ktorej identita nebola nikdy prezradená.
Dôvodom rozvodu mali byť neprekonateľné rozdiely. Keďže mal pár podpísanú predmanželskú zmluvu, Debbie z manželstva odchádzala so sumou približne osem miliónov dolárov a domom v Beverly Hills. Nárokov na deti sa vzdala automaticky, tie sa ocitli v plnej starostlivosti svojho otca.
Deti sú len jeho
Toto rozhodnutie komentovala slovami, že to neurobila preto, že by deti nemilovala. „Sú rozkošné, ale sú to jeho deti. Tak po nich túžil,“ povedala neskôr médiám. Zo života svojich detí sa úplne vytratila a o jej existencii nemali ani tušenia až do tínedžerského veku.
„Keď som bola naozaj veľmi malá, moja mama v mojom svete neexistovala,“ priznala neskôr Paris Jackson magazínu Rolling Stones a dodala, že sa na ňu začala pýtať až vtedy, keď pochopila, že ju muž porodiť nemôže. V čase otcovej smrti mala 11 rokov a vtedy sa presťahovali k svojej starej mame. To bolo obdobie, keď ju Debbie vyhľadala prvýkrát.