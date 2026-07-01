Chcem sa rozviesť, šokoval tehotnú manželku. Leoš Mareš po morálnom zlyhaní už chápe, čo je ozaj dôležité
Najviac ho posúva disciplína a konzistencia.
Bol kráľom kožuchov, mladíkom s búrlivým osobným životom, o ktorom sa neraz hovorilo aj verejne. Leoš Mareš dnes už na svet nazerá úplne inak. Pri svojej druhej manželke Monike mnohé pochopil a vekom dozrel aj k iným hodnotám. „Nebaví ma peniaze hromadiť. Ani hromadiť majetok. Jednoducho ma to nenapĺňa šťastím,“ prekvapil nedávno.
Pani Marešová, ten Leoš...
Odmalička ho bavilo učiť sa nové veci a spoznávať svet naokolo. „Bolo mi to až čudné, bol veľmi múdry. Ako malý sa už nevedel dočkať, kedy začne čítať. Známky mal dobré a ja som ani nevedela, čo sa učí a či sa vôbec učí. Všetko zvládal sám. Ale vymýšľal! Vyrušoval, aby bola v triede sranda,“ priznala pre Televíziu Nova mama Leoša Mareša.
Jeho zmysel pre humor vekom len naberal na intenzite a pani Lenka sa istý čas schovávala pred všetkými učiteľkami, ktoré sa naňho chodili pravidelne sťažovať. „Tvoja učiteľka niekam dochádzala, takže chodila na stanicu. Keď sa blížila k môjmu baru, najradšej by som sa vygumovala. Vždy to bolo len – Pani Marešová, ten Leoš... A čo som jej mala povedať? Raz a aj naposledy som ťa strašne zbila, rupli mi nervy,“ zaspomínala si vo videu na Instagrame.
Začal moderovať diskotéky
Leoš bol odmalička zhovorčivý a celkom skoro sa v ňom prebudila aj potreba niečo ostatným odovzdať. Obdivoval sprievodcov v autobusoch, ktorí mohli do mikrofónu zanieteným fanúšikom histórie rozprávať príbehy o architektúre a často si predstavoval, že sa niečomu podobnému bude venovať aj on.
Dospieval však v období, keď sa začali veľkému rozmachu tešiť počítače. Všetci jeho rovesníci chceli byť programátori a jeho to nakoniec tiež stiahlo týmto smerom. Na Vysokej škole ekonomickej sa v ňom nakoniec niečo zlomilo a hoci v matematike vôbec nebol zlý, uvedomil si, že jeho skutočnou láskou je hovorené slovo.