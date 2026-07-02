Lámači ženských sŕdc pohoreli. Zverejnili rebríček najkrajších futbalistov šampionátu, prvé miesto prekvapí
Vedci skúmali tváre desiatok hráčov z aktuálnych majstrovstiev sveta.
Nejde o štýl, ani charizmu a ani o to, ako veľmi sa o seba starajú. Pri zostavovaní rebríčka najkrajších futbalistov išlo iba o čistú matematiku. Debaty o kráse viedli už starovekí Gréci. Keď sa však rozhodli stanoviť, kto je najkrajší, nechceli vychádzať iba dojmov a krásu sa rozhodli zmerať. A tak vynašli tzv. zlatý rez, teda matematickú rovnicu, ktorá vychádza z dĺžky a šírky tváre a jej ďalších pomerov.
Meradlo krásy
Rovnica teda neodráža futbalové schopnosti a ani popularitu, víťaz je výsledkom čistej matematiky. Čím sú pomery tváre bližšie k číslu 1,618, tým je tvár dokonalejšia a podľa Grékov aj krajšia. Experti z DreamAI do svojho výskumu vybrali 150 najvyhľadávanejších futbalistov, ktorí sú zúčastnili aj na práve prebiehajúcich Majstrovstvách sveta a ich tváre vložili do nástroja, ktorý pracuje so zlatým rezom. Napríklad taký Cristiano Ronaldo, ktorý je známy tým, že sa zaujíma o štýl a aj o svoju vizáž, sa umiestnil až na 45. mieste.
Kto sa teda objavil na popredných priečkach?