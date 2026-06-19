Moje štyri deti musia vedieť, že peniaze neprichádzajú samy. Roman Pomajbo ich učí dôležitú vec
Veľká rodina ho naučila pozerať sa na veci inak.
Rodičovstvo je pre mnohých najkrajšou životnou úlohou, no zároveň aj jednou z najnáročnejších. S príchodom detí rastie nielen množstvo radostných chvíľ, ale aj zodpovednosť, starosti a výdavky. Práve o tejto stránke rodinného života teraz otvorene prehovoril herec Roman Pomajbo.
Ako štvornásobný otec priznal pre Topky, život vo veľkej rodine ho naučil pozerať sa na mnohé veci oveľa praktickejšie. S manželkou Petrou dobre vedia, že nie každé želanie sa dá splniť okamžite.
Bez ružových okuliarov
Roman Pomajbo nezakrýva, že popri láske a radosti prináša výchova detí aj množstvo každodenných povinností. Pri početnej domácnosti je podľa neho dôležité, aby každý člen rodiny chápal, že za mnohými vecami stojí práca a úsilie.
S humorom opisuje aj atmosféru doma, kde je jediným mužom medzi manželkou a dcérami. „Mne doma všetky štyri ženy hovoria: tatinko, váž si to, že máš nás. A ja si to vážim, len už potrebujem niekedy aj od vás, aby ste sa rozhýbali a nielen tatinko bude niečo robiť,“ povedal Pomajbo, no dodal, že sa ich snaží viesť k väčšej samostatnosti.