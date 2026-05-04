Päť minút pred predstavením sa dozvedel o rakovine. Roman Pomajbo vie, že človek niekedy musí dostať facku
Päť minút pred predstavením sa dozvedel o rakovine. Roman Pomajbo vie, že človek niekedy musí dostať facku

Roman Pomajbo.
Foto: Facebook - Roman Pomajbo; Promo fotografie RTVS - SOS

Myslel si, že je v poriadku.

Na dve hodiny sa dá zabudnúť, že vám zomrel príbuzní, že máte horúčku, čaká vás rozvod a zabudnete aj na to, že vás niečo bolí. Stačí vraj byť hercom na javisku a všetky problém aspoň na moment zmiznú. „Ale sú okamihy, ktoré nevymyslíš,“ priznal pre Topky slovenský herec Roman Pomajbo, ktorý nedávno odohral predstavenie, hoci sa len chvíľu predtým dozvedel o rakovine.

Výsledky z histológie

Obľúbený herec priznal, že vykonáva zvláštne povolanie. Diváci vidia úsmevy, emócie a príbehy, no málokedy tušia, čo sa odohráva v živote človeka, ktorý stojí na javisku. Roman Pomajbo vysvetlil, že hercov od začiatku vedú k tomu, aby svoje osobné problémy nechali bokom a aj v ťažkých chvíľach rozdávali ľuďom radosť. „Sme tak vychovávaní, aby sme vedeli proti tomu bojovať, že aj keď nemáš dobrú náladu, ideš zabávať ľudí. Herec sa má pripraviť na tú rolu, ale sú okamihy, ktoré nevymyslíš,“ povedal úprimne.

Roman Pomajbo s manželkou Petrou
Všetko sa začalo úplne nenápadne. Herec sprevádzal svoju dcéru do ústavu lekárskej kozmetiky, no počas návštevy si lekári všimli aj jeho podozrivé znamienko na tvári. Odporučili mu ďalšie vyšetrenia a vzorku poslali na histológiu. Výsledky prišli v momente, keď ich čakal najmenej.

Nevedel, čo ďalej

„Tie mobily sú hrozná vec. Päť minút pred predstavením som ho išiel vypnúť a vidím, že mi došli výsledky z histológie,“ opísal moment, ktorý mu zostane v pamäti pravdepodobne navždy. Správa bola jasná a nekompromisná: „Je to potvrdené – je to rakovina kože.“

V tej chvíli sa mu podľa vlastných slov zrútil svet. „Skoro som sa...“ hľadal slová, ktorými by pomenoval šok, ktorý prišiel tesne predtým, ako mal vstúpiť pred plné hľadisko. „Nevedel som, čo ďalej,“ priznal. Napriek všetkému Roman Pomajbo o pár minút vyšiel na javisko a odohral predstavenie.

