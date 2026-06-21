Známi Slováci na Deň otcov: Človek už nemyslí len na seba. Obyčajné chvíle s deťmi sú tie najvzácnejšie
Deň otcov sa každoročne oslavuje v tretiu júnovú nedeľu.
Tradícia Dňa otcov vznikla v roku 1910 v Spojených štátoch amerických, konkrétne v meste Spokane v štáte Washington. Američanka Sonora Smart Doddová si vraj vtedy chcela uctiť všetkých otcov po vzore toho svojho - keďže veterán občianskej vojny William Jackson Smart musel po smrti manželky vychovávať sám šesť detí a jeho dcéra Sonora tak vnímala svojho otca ako hrdinu. Preto, keď sa dozvedela, že matky majú svoj sviatok, chcela, aby niečo podobné mali aj otcovia. Oficiálne sa Deň otcov oslavuje od roku 1966, kedy prezident Lyndon Johnson podpísal vyhlásenie, v ktorom určil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny sviatok.
Dobré noviny sa preto spýtali známych slovenských tatkov, akými otcami sú - prísnymi alebo kamarátskymi, čo pre nich rola otca znamená a ako sa ich život po narodení detí zmenil.
Matej Cifra alias Sajfa
Vraví, že na našu otázku, či je prísny alebo skôr kamarátsky tatko, by lepšie odpovedali jeho deti. Sajfa však sám seba vníma ako kamarátskeho s podtónom prísnosti, keď sa vyžaduje. „Hranice pre dieťa sú veľmi dôležité, rovnako ako je dôležité sa s deťmi podľa mňa baviť ako s rovnocennými partnermi,“ myslí si známy moderátor.
Za to, že mu život doprial zážitok otcovstva, je nesmierne rád. „Milujem každý jeden moment s mojimi deťmi a som vďačný aj za tie ťažšie momenty. Lebo aj tie patria k životu. A či sa mi zmenil život? Áno, zmenil, k lepšiemu,“ dodal s úsmevom.
Rasťo Sokol
Moderátor, ktorého možno pravidelne vídať na obrazovkách Televízie JOJ v relácii Dobre vedieť, sa vždy snažil svojim deťom a aj momentálne pri tom najmenšom veci vysvetľovať. „Čo je dobré a čo zlé. Ale sem tam aj zvýšim hlas, keď je to potrebné. Na druhej strane urobím všetko, aby im nič nechýbalo,“ prezradil Rasťo Sokol v rozhovore pre Dobré noviny, akým otcom je.
Zároveň dodal, že deti sú ten najväčší dar a to, čo nestihol pri prvých dvoch, ktorí sú už dospelí, si užíva práve teraz, pri päťročnom Kubkovi. „Každý okamih je pre mňa veľmi vzácny a samozrejme, som hrdý otec,“ hovorí s úsmevom známy moderátor.
Martin Nikodým
„Myslím, že som skôr ten typ otca, ktorý je so svojimi deťmi kamarát, ale mám rád istú úroveň rešpektu. Takže občas možno aj niečo poviem ako autorita,“ vysvetľuje moderátor zábavnej šou Milujem Slovensko, keď sa ho pýtame, či je prísnym alebo skôr kamarátskym typom ocka.
„Byť otcom je pre mňa asi najmä istá miera zodpovednosti, že som sa rozhodol, priviesť na tento svet človeka, ktorému musím odovzdať nejaké svoje skúsenosti, aby sa stal plnohodnotným členom spoločnosti,“ hovorí ďalej o svojej roli otca Martin Nikodým, pre ktorého bolo zaujímavé, keď sa narodilo jeho prvé dieťa - vtedy po prvý raz cítil nejakú takú obavu o niekoho iného. „Respektíve taký strach, že sa tomu človeku môže niečo prihodiť a ja tomu nedokážem zabrániť. Ale naučil som sa to nejako rozumne vyvážiť, teda dôverovať,“ dodal ďalej moderátor.