Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Roztopašnú neviestku z Pretty Woman by ste dnes nespoznali. Je ženou, ktorá si kadečím preskákala
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Marek Hamšík s manželkou Martinou.

Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Bál sa amerických zlatokopiek, ošklbala ho Slovenka. Valábika jeho Lucka ľúbila, aj keď zarábal 420 eur

Ilustračné fotografie.

Keď sa dozvedel synovu diagnózu, Adela ho prvýkrát počula plakať. Sajfa s rodinou poriadne zabojovali

Ilustračná fotografia.

Zažiaril v známom filme, no davy ho stále obchádzajú. Tento ostrov patrí k skrytým pokladom Chorvátska

Ilustračné fotografie.

Je tam draho a hlava na hlave. Štyri európske dovolenkové destinácie sa ocitli na čiernej listine

Marek Hamšík s manželkou Martinou.

Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien

Ilustračné fotografie.

Keď sa dozvedel synovu diagnózu, Adela ho prvýkrát počula plakať. Sajfa s rodinou poriadne zabojovali

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Bál sa amerických zlatokopiek, ošklbala ho Slovenka. Valábika jeho Lucka ľúbila, aj keď zarábal 420 eur

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Ilustračná fotografia.

Zažiaril v známom filme, no davy ho stále obchádzajú. Tento ostrov patrí k skrytým pokladom Chorvátska

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Hádanka.

Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Matematik predpovedal aj posledné víťazstvo Argentíny.

Už trikrát správne vypočítal, kto sa stane majstrom sveta. Matematik vytvoril vzorec, ktorý sa nepomýlil

Marek Hamšík s manželkou Martinou.

Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Roztopašnú neviestku z Pretty Woman by ste dnes nespoznali. Je ženou, ktorá si kadečím preskákala

Predstaviteľka Kit z filmu Pretty Woman dnes vyzerá celkom inak ako kedysi.
Predstaviteľka Kit z filmu Pretty Woman dnes vyzerá celkom inak ako kedysi. — Foto: Csfd.sk / © Touchstone Pictures

Ikonický romantický film natočili v roku 1990.

Už je to 36 rokov, odkedy sa na plátna kín dostala kultová romantická komédia, v ktorej sa prostitútka Vivian zamiluje do fešného miliardára Edwarda. Ústredné postavy stvárnili herci Julia Roberts a Richard Gere, do sŕdc divákov sa však zapísala aj roztopašná predstaviteľka Vivianinej najlepšej kamarátky a prostitútky Kit De Luca, herečka Laura San Giacomo.

Kedysi peknú brunetku by ste dnes nespoznali, po troch desaťročiach od natáčania je totiž evidentné, že dozrela v ženu, ktorá si už v živote kadečím preskákala. Čo teda dnes robí a ako vyzerá žena, ktorá zažiarila po boku svojej slávnejšej kolegyne?

Instagram Post
Príspevok používateľa The Eighties Guy (@the80s.guy)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Bláznivá Kit

Príbeh lásky o novodobej Popoluške, chudobnej prostitútke Vivian, ktorá sa zamiluje do bohatého podnikateľa Edwarda, patrí vo filmovej histórii k jedným z najikonickejších a najkultovejších vôbec. Pravidelne ho na svoje obrazovky prinášajú aj slovenské televízie a tak si túto romantickú komédiu môžeme prakticky rok čo rok opätovne pripomínať.

Instagram Post
Príspevok používateľa S H O W T I M E (@showtimeradio)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Okrem Julie Roberts a Richarda Gera, dvoch hlavných predstaviteľov, si však jednu z ústredných postáv zahrala aj herečka Laura San Giacomo. Tá sa zhostila úlohy bezprostrednej a tak trošku bláznivej Juliinej kamarátky vo filme, rovnako prostitútky Kit.

Spokojná

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Prírodný repelent proti komárom a kliešťom z domácej lekárničky: Potrebujete naň len 3 veci, ktoré má doma každý!

Prírodný repelent proti komárom a kliešťom z domácej lekárničky: Potrebujete naň len 3 veci, ktoré má doma každý!

Kto pozná tieto triky, celý rok nerieši vodný kameň, špinavú sedačku a muchy na čelnom skle: Ušetrí to čas, peniaze aj námahu!

Kto pozná tieto triky, celý rok nerieši vodný kameň, špinavú sedačku a muchy na čelnom skle: Ušetrí to čas, peniaze aj námahu!

Suseda poliala paradajky kefírom a kríky začali rásť ako šialené: Teraz robím to isté!

Suseda poliala paradajky kefírom a kríky začali rásť ako šialené: Teraz robím to isté!

Jedlá sóda je pre uhorky najlepší LIEK, učila ma starká: Takto ju treba použiť na získanie EXTRA bohatej úrody!

Jedlá sóda je pre uhorky najlepší LIEK, učila ma starká: Takto ju treba použiť na získanie EXTRA bohatej úrody!

Plný hrniec

Ľahká cuketová nátierka s cesnakom – jemná a nesmierne chutná: V lete ju dávam aj obložené chlebíčky a doma sa jej nevieme dojesť!

Ľahká cuketová nátierka s cesnakom – jemná a nesmierne chutná: V lete ju dávam aj obložené chlebíčky a doma sa jej nevieme dojesť!

Veľmi chutná krkovička z rúry: Tento recept je hitom každej oslavy – tajomstvo je v omáčke!

Veľmi chutná krkovička z rúry: Tento recept je hitom každej oslavy – tajomstvo je v omáčke!

JAHODOVÉ rezy s tvarohovým krémom: Jednoduchý hrnčekový recept!

JAHODOVÉ rezy s tvarohovým krémom: Jednoduchý hrnčekový recept!

Máte ovsené vločky a banány? Toto jedávam na raňajky každý deň a schudla som 5 kg za mesiac!

Máte ovsené vločky a banány? Toto jedávam na raňajky každý deň a schudla som 5 kg za mesiac!

Zdravé tipy

Medzi koreninami máte hotový poklad: 8 neobvyklých využití obyčajnej škorice, ktoré vám môžu úžasne pomôcť!

Medzi koreninami máte hotový poklad: 8 neobvyklých využití obyčajnej škorice, ktoré vám môžu úžasne pomôcť!

Dôvod, prečo vždy v júni trhám listy čiernej ríbezle: 14 úžasných účinkov, ktoré musia poznať v každej rodine!

Dôvod, prečo vždy v júni trhám listy čiernej ríbezle: 14 úžasných účinkov, ktoré musia poznať v každej rodine!

JAPONSKÉ tajomstvo proti starnutiu: Pleťová maska, ktorá VYMAŽE vrásky aj tmavé škvrny – omladí aj o 10 rokov!

JAPONSKÉ tajomstvo proti starnutiu: Pleťová maska, ktorá VYMAŽE vrásky aj tmavé škvrny – omladí aj o 10 rokov!

Kozmetička to radí každému, koho trápia popraskané PÄTY a stvrdnutá koža: S týmto zázrakom cíte zmenu HNEĎ!

Kozmetička to radí každému, koho trápia popraskané PÄTY a stvrdnutá koža: S týmto zázrakom cíte zmenu HNEĎ!

Už ste čítali?

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan Tkáč.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…