Roztopašnú neviestku z Pretty Woman by ste dnes nespoznali. Je ženou, ktorá si kadečím preskákala
Ikonický romantický film natočili v roku 1990.
Už je to 36 rokov, odkedy sa na plátna kín dostala kultová romantická komédia, v ktorej sa prostitútka Vivian zamiluje do fešného miliardára Edwarda. Ústredné postavy stvárnili herci Julia Roberts a Richard Gere, do sŕdc divákov sa však zapísala aj roztopašná predstaviteľka Vivianinej najlepšej kamarátky a prostitútky Kit De Luca, herečka Laura San Giacomo.
Kedysi peknú brunetku by ste dnes nespoznali, po troch desaťročiach od natáčania je totiž evidentné, že dozrela v ženu, ktorá si už v živote kadečím preskákala. Čo teda dnes robí a ako vyzerá žena, ktorá zažiarila po boku svojej slávnejšej kolegyne?
Bláznivá Kit
Príbeh lásky o novodobej Popoluške, chudobnej prostitútke Vivian, ktorá sa zamiluje do bohatého podnikateľa Edwarda, patrí vo filmovej histórii k jedným z najikonickejších a najkultovejších vôbec. Pravidelne ho na svoje obrazovky prinášajú aj slovenské televízie a tak si túto romantickú komédiu môžeme prakticky rok čo rok opätovne pripomínať.
Okrem Julie Roberts a Richarda Gera, dvoch hlavných predstaviteľov, si však jednu z ústredných postáv zahrala aj herečka Laura San Giacomo. Tá sa zhostila úlohy bezprostrednej a tak trošku bláznivej Juliinej kamarátky vo filme, rovnako prostitútky Kit.