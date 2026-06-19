Muflón! zvolali naňho a o jeho kariére bolo rozhodnuté. Chlapec z fotografie mal pôvodne úplne iný osud
Zo svojej obľúbenej oblasti musel preskočiť do neznáma.
Pochádza z dediny, celé detstvo strávil s otcom v lese alebo na rybačke a dodnes najradšej relaxuje pri rybníkoch. Chlapec z fotografie pôvodne študoval učiteľstvo geografie a telesnej výchovy, no nakoniec ho očaril úplne iný svet. Zakotvil v médiách, strávil tam na viac ako dve dekády svojho života a vďaka práci dokonca našiel aj osudovú lásku.