Keď sa jej zrútil svet, zapla núdzový režim. Kristína Sisková našla po tichom boji svoj pokoj
Prežila traumu, ktorú si naplno uvedomuje až dnes.
„Aktívne pracujem na tom, aby som sa mala radšej,“ povedala v Bekimovom horúcom kresle hviezda seriálu Sľub Kristína Sisková. Od chvíle, kedy mala komplexy zo svojich lýtok až po moment, keď sa jej zrútil svet, prešla obrovský kus cesty. Otvorene však priznala, že dlhé obdobie prežívala len v núdzovom režime a keby neurobila kľúčové rozhodnutie, nevie, ako by skončila.
Zrútil sa jej svet
„Tatino mi hovoril, že mám lýtka ako vzpierač,“ začala svoje rozprávanie s humorom mladá herečka, ktorú kedysi takéto reči dokázali doviesť až k slzám.
„Ja viem, že je to hrozná blbosť a vekom to odchádza, pretože na tom aktívne pracujem, aby som sa mala radšej,“ prezradila Kristína Sisková, ktorá vyhľadala pomoc terapeuta. Bolo to práve v čase, keď po piatich rokoch vzťahu prežívala rozchod.
Tichý boj
„Pred rokom sa mi zrútil svet. Prežila som traumu, ktorú si naplno uvedomujem až dnes. V tom čase som iba prežívala v nejakom núdzovom režime. V januári som sa rozhodla pre pravidelnú terapiu a bolo to najlepšie rozhodnutie v mojom živote. Nemala som úzkosti ani depresie. Zatiaľ. Bohvie, ako to mohlo skončiť, keby som to neriešila včas,“ priznala pred fanúšikmi na sociálnych sieťach herečka, ktorá chcela ukázať, že nie všetko, čo vidíme na Instagrame alebo televíznych obrazovkách, je dokonalé. Za úsmevmi a úspechmi sa často skrýva tichý boj.