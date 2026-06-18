Chutia výraznejšie a lepšie ako tie z obchodu. Nálev z opitých višní Surovej dcérky využijete hneď dvakrát
Višne môžete pred podávaním ešte posypať mandľami.
Blogovala už od strednej školy, občas menila témy, ktorým sa venovala a keď napokon zakotvila pri varení, zistila, že ju naozaj baví inšpirovať ostatných. Nikoletu Kováčovú dnes gastronadšenci poznajú pod prezývkou Surová dcérka. V minulosti sa venovala modelingu, popri cestovaní natáčala videá a odvtedy pravidelne zásobuje svojich sledovateľov užitočnými tipmi z kuchyne.
Sú lepšie ako z obchodu
„Najviac sa inšpirujem tým, na čo sama dostanem chuť. Či sú to bryndzové halušky alebo punčový rez. Rada sa inšpirujem chuťami z môjho detstva a prerábam všetky naše rodinne recepty na vegánske,“ prezradila v rozhovore pre Svet Evity známa foodblogerka, ktorá sa vegánsky stravuje už viac ako desať rokov.
Jej jedlám napriek tomu nič nechýba, práve naopak. S receptami sa dokáže vyhrať a hoci nikoho nenúti vydať sa na rovnakú cestu, Slovákom ukazuje, že vegánstvo nemusí byť náročné a dokonca ani drahé, ako sa mnohí nazdávajú.
Okrem plnohodnotných jedál má v rukáve aj nápady na sladké dezerty, ktoré zaručene potešia každého maškrtníka. „Opité višne v čokoláde a là Mon Chéri, ale oveľa, oveľa lepšie. Výraznejšia chuť višní, kvalitný likér a bonus v podobe jemnej mandle,“ opísala na Facebooku a pridala aj detailný recept.