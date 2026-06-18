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Chutia výraznejšie a lepšie ako tie z obchodu. Nálev z opitých višní Surovej dcérky využijete hneď dvakrát
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Chutia výraznejšie a lepšie ako tie z obchodu. Nálev z opitých višní Surovej dcérky využijete hneď dvakrát

Nikoleta Kováčová a jej višne v čokoláde.
Nikoleta Kováčová a jej višne v čokoláde. — Foto: Facebook/Surová dcérka

Višne môžete pred podávaním ešte posypať mandľami.

Blogovala už od strednej školy, občas menila témy, ktorým sa venovala a keď napokon zakotvila pri varení, zistila, že ju naozaj baví inšpirovať ostatných. Nikoletu Kováčovú dnes gastronadšenci poznajú pod prezývkou Surová dcérka. V minulosti sa venovala modelingu, popri cestovaní natáčala videá a odvtedy pravidelne zásobuje svojich sledovateľov užitočnými tipmi z kuchyne.

Sú lepšie ako z obchodu

„Najviac sa inšpirujem tým, na čo sama dostanem chuť. Či sú to bryndzové halušky alebo punčový rez. Rada sa inšpirujem chuťami z môjho detstva a prerábam všetky naše rodinne recepty na vegánske,“ prezradila v rozhovore pre Svet Evity známa foodblogerka, ktorá sa vegánsky stravuje už viac ako desať rokov.

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Príspevok používateľa Nikoleta Kováč | Slovegán (@surovadcerka)
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Jej jedlám napriek tomu nič nechýba, práve naopak. S receptami sa dokáže vyhrať a hoci nikoho nenúti vydať sa na rovnakú cestu, Slovákom ukazuje, že vegánstvo nemusí byť náročné a dokonca ani drahé, ako sa mnohí nazdávajú.

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Okrem plnohodnotných jedál má v rukáve aj nápady na sladké dezerty, ktoré zaručene potešia každého maškrtníka. „Opité višne v čokoláde a là Mon Chéri, ale oveľa, oveľa lepšie. Výraznejšia chuť višní, kvalitný likér a bonus v podobe jemnej mandle,“ opísala na Facebooku a pridala aj detailný recept.

Opité višne Surovej dcérky:

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