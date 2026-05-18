Pre celú rodinu navarí za 10 eur na deň. Agáta svojím trikom z kuchyne šetrí peniaze, čas aj energiu
Že by som mala chuť na niečo iné, ako mám uvarené, sa stáva zriedka. Varím predsa tak, aby mi jedlo chutilo a tešila som sa naň, vraví šikovná Slovenka.
Jedálniček si starostlivo plánuje, varí si dopredu a v nedeľu pripravuje jedlá, ktoré celej rodine vystačia až do štvrtka. Slovenku Agátu si na sociálnych sieťach obľúbili tisíce ľudí práve vďaka jej praktickým tipom z kuchyne. Svojím prístupom totiž šetrí šetrí nielen čas, ale aj peniaze a zároveň sa vyhne zbytočnému plytvaniu. Na profile s názvom Agát to vie sa pravidelne delí o svoje obľúbené recepty aj užitočné rady, ako úspešne zvládnuť tzv. meal prep.
Sleduje akcie a nakupuje vo väčšom
„Už je to asi päť rokov, odkedy som zistila, že to takto môže fungovať a aj to funguje. Mávam rôzne obdobia, keď skúšam rôzne veci, ale vždy svoju nedeľu začínam v kuchyni, aby som si odľahčila prácu na najbližší týždeň. Varím pre dvoch dospelých a jedno dvojročné dieťa,“ vysvetlila pre Interez Agáta Gašperec Brozová.
Za mesačný nákup potravín zaplatí približne 300 eur. Nenakupuje zbytočnosti, sleduje akcie a keď natrafí na výhodnú ponuku trvanlivých potravín, zásobí sa. Vopred pripravené obedy v krabičkách sa hodia jej manželovi do práce, no praktické sú aj doma. Agáta sa vďaka tomu v týždni nemusí stresovať varením a čas venuje iným aktivitám.
Varí tak, aby jej chutilo
„Začali sme asi pred piatimi rokmi. Vtedy som ešte chodila na vysokú školu. Bolo to počas covidu, takže som pomedzi online prednášky vždy varila obed. Bola som z toho nervózna a nestíhala som,“ zaspomínala si v rozhovore pre magazín Closer. Keď neskôr ochorela a nevládala variť, jedlo jej vo veľkom hrnci priniesla domov mama. Vydržalo jej viacero dní a práve vtedy si povedala, že by takto mohla fungovať stále.
Každý týždeň si naplánuje dve hlavné jedlá, pripraví dezert, občas aj nátierky, často pečie aj domáce pečivo. V nedeľu navarí všetkých osem obedov pre dospelých aj štyri pre syna, a ak by sa niekomu zdalo, že takto pripravené jedlá nemusia chutiť najčerstvejšie, stačí si uvedomiť jednu vec.