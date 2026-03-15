Jednoduchá výzva na šetrenie valcuje internet. Za pár týždňov si zvládnete odložiť aj stovky eur navyše
Stačí vám papier, pero a pár eur týždenne.
V čase, keď ceny rastú rýchlejšie než výplaty, mnohí ľudia rozmýšľajú nad tým, kde ešte dokážu ušetriť. Aj malé sumy dnes v rodinnom rozpočte zavážia a čoraz viac ľudí sa snaží nájsť spôsob, ako si odkladať aspoň niečo bokom.
Na internete sa preto pravidelne objavujú rôzne finančné výzvy, ktoré majú ľudí motivovať k šetreniu. Jedna z nich sa v posledných mesiacoch rýchlo šíri najmä na sociálnej sieti TikTok. Jej princíp je jednoduchý: stačí začať s malou sumou a postupne ju každý týždeň zvyšovať.
Ak človek vydrží 26 týždňov, teda približne pol roka, môže si podľa výpočtov odložiť viac než 700 eur.
Internetová výzva
Ako si všíma portál Interez, s nápadom prišiel účet @honeydewhive, ktorý na sociálnych sieťach zdieľa rôzne tipy na šetrenie. Jedna z jeho výziev sľubuje, že počas 26 týždňov si človek postupne odloží spolu 702 dolárov, resp. eur.
Výzva je založená na jednoduchom princípe postupného zvyšovania sumy. Každý týždeň si odložíte o niečo viac než ten predchádzajúci. Mnohých ľudí baví aj forma, ktorou sa výzva plní.