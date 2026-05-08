Diétam neholdovala a varila s ľahkosťou. Jarné jahňacie od Evy Pilarovej zapekajte pod nadýchanou plnkou
Nebola vyberavá a milovala tradičnú českú kuchyňu.
Odmalička ju desila kôprová omáčka, no na mamine tvarohové buchty a ovocné štrúdle nikdy nedala dopustiť. Speváčka Eva Pilarová o sebe tvrdila, že varí len sporadicky, no to, čo naservírovala doma na tanier, vraj stálo za to. V živote sa pritom riadila obľúbeným heslom – raňajkuj sám, obeduj s priateľmi, ale večeru prenechaj svojim nepriateľom.
Varila s ľahkosťou
„V cudzine ochutnávam miestne špeciality a potom sa veľmi rada vraciam k tej našej sviečkovej, bravčovej pečienke, kačičkám a rezňom. V Prahe chodíme do reštaurácií len veľmi zriedka, väčšinou na pozvanie, a výber miesta nechávam na tom, kto pozýva. A ja, ak som na zájazde, najem sa najbližšie k miestu, kde sa momentálne nachádzam,“ prezradila raz obľúbená speváčka pre magazín Dům & Zahrada.
Varenie väčšinou prenechávala svojmu manželovi, no keď už sa doňho predsa len pustila, robila to s ľahkosťou, pokojne aj pri zapnutej televízii. Diétam nikdy neholdovala a na kuchárov i kuchárky mala jasný názor. Dobre totiž vedela, kto z nich je v kuchyni tvorivejší a nápaditejší.
„Povedala by som, že muž má väčšiu fantáziu, že je bezpochyby lepší. Nie nadarmo boli šéfkuchári v palácoch panovníkov muži,“ poznamenala obľúbená speváčka a pridala aj svoj obľúbený jarný recept.