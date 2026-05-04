Jeden ranný zlozvyk Slovákov skracuje život. Vedci odhalili, ako piť kávu, ak chcete žiť zdravo a dlhšie
Ilustračné obrázky. — Foto: Freepik; Chat GPT/Dobré noviny

Experti definovali, koľko cukru a tuku je v poriadku.

Neviete si predstaviť ráno bez šálky horúcej kávy? Dobre robíte, zhodujú sa vedci, ktorí v jednej z najnovších štúdií zistili, že ľudia, ktorí pijú kávu, zvyčajne žijú dlhšie – ale len vtedy, ak pijú jeden špecifický druh. Ako uviedol portál Science Alert, dôležité nie je až tak, koľko kávy denne vypijete, ale akú.

Predĺžte si život

Myšlienka, že káva znižuje riziko predčasného úmrtia, je známa už dlhšie, no tentokrát chcel tím výskumníkov z Tufts University konkrétne zistiť, či si neškodíme tým, čo si do nápoja pridávame. „Len málo štúdií skúmalo, ako môžu prísady do kávy ovplyvniť súvislosť medzi pitím kávy a rizikom úmrtnosti, a naša štúdia patrí medzi prvé, ktoré kvantifikovali, koľko sladidiel a nasýtených tukov sa do kávy pridáva,“ hovorí epidemiologička Bingjie Zhouová.

Tím vedcov analyzoval údaje od 46 332 dospelých Američanov vo veku viac ako 20 rokov a takmer 11 rokov skúmal ich zdravie. Počas výskumu zomrelo sedemtisíc ľudí a vedci tak skúmali, ako súvisela konzumácia kávy s mierou prežitia či predčasného úmrtia. Experti zistili, že tí, ktorí pili čistú čiernu kávu bez cukru a smotany či mlieka, mali výrazne nižšiu úmrtnosť a riziko vzniku mnohých civilizačných chorôb ako napríklad cukrovku 2. typu či srdcové ochorenia. Najvýraznejšie prínosy sa ukázali pri dvoch až troch šálkach denne.

Ilustračná fotografia. Foto: Unsplash/Goran Ivos

Tí, ktorí pili čiernu kávu alebo kávu s minimálnym množstvom cukru a mliečnych prísad, mali o 14 až 17 percent nižšie riziko predčasného úmrtia v porovnaní s ľuďmi, ktorí kávu nepili vôbec alebo s ľuďmi, ktorí pili kávu s vysokým obsahom cukru a nasýtených tukov.

Koľko cukru a mlieka

Káva obsahuje vyše sto rôznych látok, z ktorých najvýznamnejšie sú polyfenoly – prírodné antioxidanty. Tie pomáhajú znižovať zápal a chránia naše bunky pred poškodením. Práve im sa pripisuje ochrana pred cukrovkou 2. typu, srdcovými ochoreniami či dokonca predčasnou smrťou. Podľa vedcov pridanie veľkého množstva cukru či nasýteného tuku (ako v smotane alebo plnotučnom mlieku) môže znížiť zdravotné prínosy kávy. „Naše výsledky sú v súlade s odporúčaniami, ktoré radia obmedziť príjem pridaného cukru a nasýtených tukov,“ vysvetlila Zhouová, ktorá zároveň ľudí upokojila, že cukor, mlieko alebo smotanu, si do kávy môžu dať, no dôležité je množstvo.

