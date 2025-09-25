Nájsť toho pravého bol poriadny oriešok. Judit Bárdos je šťastná pri Miloslavovi, ktorý bol odvážny
Spokojná herečka dokonca dnes vystupuje pod jeho priezviskom a zmene sa teší.
Ľudia by jej mohli závidieť, ide z roly do roly a nakrúca doma i v zahraničí. Judit Pecháček (predtým Bárdos, pozn. red.) však priznáva, že sa kvôli jednej veci cíti stratená. Pokoj na duši jej podľa vlastných slov priniesla až svadba a manželstvo s kameramanom Miloslavom Pecháčkom. Herečka prezradila, ako k nej muži pristupovali, kým stretla svojho vyvoleného, i to, aká je dnes jej vysnená rola.
„Som slovenská občianka, mám maďarskú národnosť, žijem a pracujem v Česku a prakticky celý život si hovorím: ‚Odkiaľ ja vlastne som?‘ Hrám vo všetkých troch krajinách a vo všetkých jazykoch. Na jednej strane ma to baví, no zároveň z toho pramení pocit stratenosti,“ priznáva 37-ročná rodáčka z Bratislavy pre magazín What. Pokoj na duši jej podľa vlastných slov priniesla až svadba.
„Cítila som, že nová rodina je príležitosť mať jeden domov,“ poznamenala herečka, ktorá sa rozhodla používať i manželovo meno. „Som tej zmene rada. Chcela som si za tým stáť, aby bolo vidieť, že to nie je len môj priateľ, ale môj manžel. Patrím k nemu,“ dodala Pecháček, ktorá pri svojom kameramanovi našla nielen vytúžené zázemie, ale aj lásku a porozumenie, ktoré jej tak chýbali.
Urobili z nej značku
Za Miloslava sa v tichosti vydala pred dvomi rokmi. Iskra však u nich preskočila na prvý pohľad, a to aj napriek osemročnému vekovému rozdielu. Ako hovorí s odstupom času, najviac jej na ňom asi imponovalo to, že sa ničoho nebál. Pred ním sa vo vzťahoch viackrát škaredo popálila, a to najmä z jedného dôvodu.