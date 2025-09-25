Nájsť toho pravého bol poriadny oriešok. Judit Bárdos je šťastná pri Miloslavovi, ktorý bol odvážny - Dobré noviny
Nájsť toho pravého bol poriadny oriešok. Judit Bárdos je šťastná pri Miloslavovi, ktorý bol odvážny
Nájsť toho pravého bol poriadny oriešok. Judit Bárdos je šťastná pri Miloslavovi, ktorý bol odvážny

Spokojná herečka dokonca dnes vystupuje pod jeho priezviskom a zmene sa teší.

Ľudia by jej mohli závidieť, ide z roly do roly a nakrúca doma i v zahraničí. Judit Pecháček (predtým Bárdos, pozn. red.) však priznáva, že sa kvôli jednej veci cíti stratená. Pokoj na duši jej podľa vlastných slov priniesla až svadba a manželstvo s kameramanom Miloslavom Pecháčkom. Herečka prezradila, ako k nej muži pristupovali, kým stretla svojho vyvoleného, i to, aká je dnes jej vysnená rola.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Som slovenská občianka, mám maďarskú národnosť, žijem a pracujem v Česku a prakticky celý život si hovorím: ‚Odkiaľ ja vlastne som?‘ Hrám vo všetkých troch krajinách a vo všetkých jazykoch. Na jednej strane ma to baví, no zároveň z toho pramení pocit stratenosti,“ priznáva 37-ročná rodáčka z Bratislavy pre magazín What. Pokoj na duši jej podľa vlastných slov priniesla až svadba.

Judit Bárdos našla šťastie pri mladšom kolegovi z brandže Miloslavovi Pecháčkovi.
„Cítila som, že nová rodina je príležitosť mať jeden domov,“ poznamenala herečka, ktorá sa rozhodla používať i manželovo meno. „Som tej zmene rada. Chcela som si za tým stáť, aby bolo vidieť, že to nie je len môj priateľ, ale môj manžel. Patrím k nemu,“ dodala Pecháček, ktorá pri svojom kameramanovi našla nielen vytúžené zázemie, ale aj lásku a porozumenie, ktoré jej tak chýbali.

Urobili z nej značku

Za Miloslava sa v tichosti vydala pred dvomi rokmi. Iskra však u nich preskočila na prvý pohľad, a to aj napriek osemročnému vekovému rozdielu. Ako hovorí s odstupom času, najviac jej na ňom asi imponovalo to, že sa ničoho nebál. Pred ním sa vo vzťahoch viackrát škaredo popálila, a to najmä z jedného dôvodu.

