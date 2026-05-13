Urobte ho takto a budete mať nebíčko v papuľke. Zdravý olovrant Maroša Molnára stihnú aj uponáhľaní
Známy tréner pripravil „nebíčko v papuľke“ v priebehu pár minút.
Miluje pohyb a po dni strávenom na bicykli si bez výčitiek dopraje aj hotdog z bufetu. Nežije však preto, aby jedol, ale je preto, aby žil. Maroš Molnár patrí medzi najznámejších slovenských trénerov a jeho rady si k srdcu berú tisíce Slovákov. Človek by mal podľa neho žiť tak, aby sa nemusel stresovať ešte aj jedlom a stravu si upraviť hneď, ako spozoruje nejaký problém.
Kvalita nad kvantitou
„Človek má toľko problémov, že jedlo mu má robiť radosť a nie stresy. Ale nie takú radosť, aby som priberal,“ povedal v rozhovore pre magazín Život. Svoje tipy z kuchyne si navyše nenecháva len pre seba a pravidelne sa o ne delí aj na sociálnych sieťach, kde zverejnil aj recept na tento zdravý olovrant.
„Ryba je zdravá a ja vám teraz ukážem mega zdravú chuťovečku práve z tuniaka. Ideme si urobiť nebíčko v papuľke. Tí, ktorí chcú ešte zvýšiť príjem proteínov, si do toho môžu uvariť vajíčko natvrdo. My ho robiť nebudeme, jedna porcia nepresiahne 160 kalórii, takže sme stále v norme,“ vysvetlil Molnár vo svojom videorecepte na Instagrame.
„Bacha, je tam cibuľa, takže šalát má názov – Dneska už asi nikoho nepobozkáš. A nezabudnite, kvalita nad kvantitou! Tuniak je naozaj kvalitný a keď pridáte domáce suroviny, tak ste vo vesmíre,“ dodal obľúbený tréner.