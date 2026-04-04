Ľutujem ťa, pokazila si si život, vraveli jej. Mária Čírová s o 15 rokov starším Mariánom žije svoj sen
Ich recept na šťastie je úplne prostý.
„Mala som sen. Že kráčam domov a teším sa, keď otváram dvere. Dnes tento sen žijem,“ hovorí Mária Čírová, ktorá nie je len speváčkou, klaviristkou a producentkou, ale aj mamou a manželkou. Hoci je nesmierne vďačná za to, že sa môže živiť prácou, ktorá ju skutočne napĺňa, za ten najväčší dar považuje rodinu. Jej manželstvo s o 15 rokov starším Mariánom dnes právom patrí k tým najstabilnejším na našej scéne.
Vždy vedela, kým je
Mária Čírová vravieva, že túžbu spievať mala v sebe od narodenia. Nesnívala o sláve ani o svetlách reflektorov, chcela len robiť to, čo už ako malé dievčatko milovala. Svoje prvé vystúpenie absolvovala už v štyroch rokoch a keď sa jej neskôr učiteľka v prvej triede spýtala, čím chce byť, rozhodne prehlásila, že sa raz stane speváčkou.
„Keďže moja pani učiteľka vedela, že rada spievam, pripravovala ma na rôzne spevácke súťaže a spolu s mojou maminkou, ktorá to doma dolaďovala a tiež cvičila, boli prvými sprievodkyňami môjho raného umeleckého života,“ prezradila známa speváčka pre magazín Slovoplus.
Detstvo bolo aj bolestivé
Do vienka vraj dostala veľký talent, no okrem neho za jej úspechom stoja aj hodiny driny, ktoré absolvovala už ako dieťa. Kým sa jej rovesníci vonku hrali, ona doma poctivo cvičila a hoci umenie odjakživa milovala, práve v týchto chvíľach to pre ňu bolo mimoriadne náročné.
„Prišli tie situácie a momenty, keď klopali na dvere moji kamaráti - Teta Čírová, môže ísť Mária von? Nie, hrá… Ja som sa na to pozerala so slzami v očiach, že išla by som, aj tam na čerešne, aj opekať, ale musím hrať, mám koncert. Pamätám si, keď som bola dieťa, že to bolo miliónkrát bolestivé,“ spomínala pre TV JOJ.
Disciplíne sa nesnažila uniknúť, práve naopak, nechala sa ňou formovať a možno aj vďaka tomu v roku 2008 očarila porotu v dnes už neexistujúcej súťaži Coca-Cola PopStar. Spomedzi takmer 200 prihlášok najviac zarezonovala práve jej pieseň Búrka, ktorá sa veľmi rýchlo stala najhranejšou skladbou v slovenských rádiách.