Aj keby som sa mala plaziť, budem spievať. Céline Dion nezastaví ani choroba, ktorá ju mení na sochu
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Aj keby som sa mala plaziť, budem spievať. Céline Dion nezastaví ani choroba, ktorá ju mení na sochu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.

Adela Vinczeová: Bola som tehotná 8 týždňov. Keď sa Viktor vzdal svojho sna, zavolali nám s druhým dieťaťom

Veľký test pracích gélov má prekvapivé výsledky. Lacné alternatívy nechali za sebou aj populárne značky

Kvetka Horváthová / Ilustračné foto.

Sú šťavnaté, chrumkavé a návštevy ich milujú. Tajomstvom sviatočných rezňov Kvetky Horváthovej je strúhanka

Martin Pyco Rausch / Ilustračné foto.

Sezóna medvedieho cesnaku vrcholí. Pyco z neho za 10 minút pripraví chutné a zdravé pesto

Veľký test majonéz na sviatočný šalát: Výsledky sú prekvapivé a rozdiely medzi značkami výrazné

Juraj Mokrý s partnerkou Evou / Juraj Mokrý v Let’s Dance

Keď bol na dne, stála pri ňom. Juraj Mokrý by s Evičkou absolvoval aj Balaton all inclusive

Veľký test pracích gélov má prekvapivé výsledky. Lacné alternatívy nechali za sebou aj populárne značky

Kvetka Horváthová / Ilustračné foto.

Sú šťavnaté, chrumkavé a návštevy ich milujú. Tajomstvom sviatočných rezňov Kvetky Horváthovej je strúhanka

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.

Adela Vinczeová: Bola som tehotná 8 týždňov. Keď sa Viktor vzdal svojho sna, zavolali nám s druhým dieťaťom

Muzikál Život na dva ťahy / Soňa Müllerová

Nebudem nič skrývať, priznala Soňa Müllerová. V muzikáli o Rišovi odhalí aj najbolestivejšie chvíle

Ivana Chýlkový a Jan Kraus.

Stále som šťastná, aj keď žijeme oddelene. Ivana Chýlková by o živote s Krausom mala napísať knihu

Juraj Mokrý s partnerkou Evou / Juraj Mokrý v Let’s Dance

Keď bol na dne, stála pri ňom. Juraj Mokrý by s Evičkou absolvoval aj Balaton all inclusive

Michal Navara a Dominika Cibulková.

Musel odísť z domácnosti a zostarol o niekoľko rokov. Michal Navara začína novú kapitolu života

Ilustračný obrázok

Našli mesto, kde ľudia rozprávajú najspisovnejšou slovenčinou. Nie je to v našej metropole ani v Martine

Veľký test pracích gélov má prekvapivé výsledky. Lacné alternatívy nechali za sebou aj populárne značky

SLEDUJE NÁS 207 267 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Céline Dion. — Foto: Reprofoto dokumentárny film I Am: Celine Dion; Instagram - celinedion

Tento rok dostávam ten najlepší narodeninový dar v mojom živote, oznámila vo videu, ktoré dojalo fanúšikov po celom svete.

Kanadská hudobná ikona Céline Dion sa vracia tam, kam patrí – na pódium. Po rokoch bolesti, neistoty a boja s nevyliečiteľným ochorením, ktoré ju postupne mení na sochu, oznámila veľkolepý návrat. Speváčka, ktorá si prešla jedným z najťažších období života, dnes hovorí o „najlepšom darčeku“, aký si mohla priať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Céline Dion (@celinedion)

Sila a odhodlanie

Návrat oznámila symbolicky na svoje narodeniny vo videu, ktoré dojalo fanúšikov po celom svete. „Tento rok dostávam ten najlepší narodeninový dar v mojom živote. Mám možnosť vás opäť vidieť a znovu pre vás vystupovať,“ povedala s úsmevom a jedným dychom priznala, že návrat nie je samozrejmosťou.

Céline Dion.
Prečítajte si tiež: Najúprimnejšia spoveď Céline Dion: Brala som smrteľné dávky diazepamu, ťarcha klamstva bola priveľká

„Cítim sa dobre, zvládam svoj zdravotný stav a som silná,“ uviedla nadšená Céline, ktorá neskrývala emócie. „Som nadšená, trochu nervózna, ale najmä som vám všetkým vďačná,“ priznala. Už na jeseň ju čaká séria desiatich koncertov v Paríži, kde sa opäť postaví pred desaťtisíce fanúšikov. Speváčka nebola na turné už šesť rokov – dôvodom boli vážne zdravotné problémy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Céline Dion (@celinedion)

Mení sa na sochu

Za jej dlhoročným mlčaním stojí diagnóza, ktorá zmenila všetko – syndróm stuhnutého človeka. Ide o zriedkavé neurologické ochorenie, ktoré spôsobuje bolestivé kŕče, extrémnu stuhnutosť svalov a postupne človeka doslova „uzamyká“ vo vlastnom tele. V jej prípade choroba zašla tak ďaleko, že ju, ako sama priznala, mení na živú sochu. „Niekedy spôsobuje problémy pri chôdzi a neumožňuje mi používať hlasivky na spev tak, ako som zvyknutá,“ opísala vo svojom dokumentárnom filme v roku 2024. Prvé príznaky sa objavili oveľa skôr.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…