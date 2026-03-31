Aj keby som sa mala plaziť, budem spievať. Céline Dion nezastaví ani choroba, ktorá ju mení na sochu
Tento rok dostávam ten najlepší narodeninový dar v mojom živote, oznámila vo videu, ktoré dojalo fanúšikov po celom svete.
Kanadská hudobná ikona Céline Dion sa vracia tam, kam patrí – na pódium. Po rokoch bolesti, neistoty a boja s nevyliečiteľným ochorením, ktoré ju postupne mení na sochu, oznámila veľkolepý návrat. Speváčka, ktorá si prešla jedným z najťažších období života, dnes hovorí o „najlepšom darčeku“, aký si mohla priať.
Sila a odhodlanie
Návrat oznámila symbolicky na svoje narodeniny vo videu, ktoré dojalo fanúšikov po celom svete. „Tento rok dostávam ten najlepší narodeninový dar v mojom živote. Mám možnosť vás opäť vidieť a znovu pre vás vystupovať,“ povedala s úsmevom a jedným dychom priznala, že návrat nie je samozrejmosťou.
„Cítim sa dobre, zvládam svoj zdravotný stav a som silná,“ uviedla nadšená Céline, ktorá neskrývala emócie. „Som nadšená, trochu nervózna, ale najmä som vám všetkým vďačná,“ priznala. Už na jeseň ju čaká séria desiatich koncertov v Paríži, kde sa opäť postaví pred desaťtisíce fanúšikov. Speváčka nebola na turné už šesť rokov – dôvodom boli vážne zdravotné problémy.
Mení sa na sochu
Za jej dlhoročným mlčaním stojí diagnóza, ktorá zmenila všetko – syndróm stuhnutého človeka. Ide o zriedkavé neurologické ochorenie, ktoré spôsobuje bolestivé kŕče, extrémnu stuhnutosť svalov a postupne človeka doslova „uzamyká“ vo vlastnom tele. V jej prípade choroba zašla tak ďaleko, že ju, ako sama priznala, mení na živú sochu. „Niekedy spôsobuje problémy pri chôdzi a neumožňuje mi používať hlasivky na spev tak, ako som zvyknutá,“ opísala vo svojom dokumentárnom filme v roku 2024. Prvé príznaky sa objavili oveľa skôr.