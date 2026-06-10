Zo dňa na deň mu pribudli milióny fanúšikov. Skromný futbalista nedokáže uveriť, čo sa mu stalo
Novozélandský obranca sa teší podpore pred nadchádzajúcimi majstrovstvami sveta.
Si profesionálny futbalista, si naozaj dobrý, ale o sociálne siete sa príliš nezaujímaš. A zrazu sa všetko zmení, spozná ťa celý svet a ty nedokážeš uveriť, čo sa deje. Toto zažil novozélandský obranca Tim Payne, ktorý za svoj národný tím nastúpi aj na majstrovstvách sveta. Ešte pred týždňom mal na svojom Instagrame necelých 5-tisíc fanúšikov, no odvtedy ich počet narástol na viac ako 5 miliónov. Ako je to možné? Odpoveď je jednoduchá, no zároveň zahreje pri srdci.
Sám sa divil
To, že sa niečo muselo stať, pochopil sám Payne vo chvíli, keď sa jeho telefón zbláznil. Zvonil a pípal každú sekundu, fanúšikovia mi pribúdali v desiatkach tisíc, ľudia mu pridávali komentáre pod jeho príspevky a označovali ho vo videách, v ktorých mu hovorili, ako mu držia palce. On nič nechápal.
Po chvíľke hľadania však natrafil na video argentínskeho influencera, ktorý venoval celý príspevok práve jeho osobe. Valen Scarsini natočil video o tom, ako si dal námahu, prešiel tímy, ktoré tento rok budú hrať na majstrovstvách sveta v Spojených štátoch a vybral si jedného hráča, ktorý je podľa neho „najmenej známy“.
Tým nenápadným futbalistom v tieni slávy mal byť práve Tim. „Tim Payne je obranca, ktorého čaká veľmi náročná úloha: Pomôcť Novému Zélandu vyhrať vôbec prvý zápas na majstrovstvách sveta, doteraz žiadny nevyhrali,“ hovorí Argentínčan vo videu, v ktorom žiada o podporu neznámeho obrancu.
Ľudí vyzval k tomu, aby ho začali sledovať, podporovať, natáčať o ňom videá a komentovať mu príspevky. Hráč novozélandskej ligy sa tak raketovo stal najsledovanejším futbalistom z tohto malého ostrova.