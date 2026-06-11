Veľký výskum zisťoval, aké telá považujeme za najpríťažlivejšie. Ženy zmenili vkus a prekvapili
Výskumu sa zúčastnilo viac ako dvetisíc respondentov.
Dlhé roky rebríčky najpríťažlivejších mužských tiel viedli jemne zavalité postavy, ku ktorým sa dalo pritúliť. Novodobý trend sa však úplne zmenil a zatiaľ čo doteraz u žien vyhrávali aj typy, ktoré sa posilňovni vyhýbali na kilometer, dnes je všetko inak.
Žiadne extrémy
Výskum, ktorý skúmal príťažlivosť oboch pohlaví, ukázal, že ani jedna ani druhá strana nemá rada extrémy. V prípade mužských aj ženských tiel prepadli úplne vyšportované aj úplne zanedbané telá a prím hral jednoznačne stred.
Vo výskume sa neukázal trend, ktorý vídať na sociálnych sieťach a teda návrat k extrémne chudým postavám známym z 90. rokov. Účastníci dostali šesticu fotografií preferovaného pohlavia v plavkách, pričom na každej z nich malo telo iný podiel telesného tuku. Každý z dvoch tisícov respondentov potom ukázal na postavu, ktorú považuje za najpríťažlivejšiu.
Rozdiel medzi pohlaviami
Najviac žien neoznačilo za najpríťažlivejšie vyšportované telo, ale atletickú postavu s približne 15 percentami telesného tuku. Túto postavu označili za zdravú a fit. Na ďalších miestach sa umiestnili postavy s 20 percentami telesného tuku, ďalej s 25, potom s 12, s 30 a na záver s 35 percentami tuku. Medzi ženami tak víťazila postava, ktorou disponoval Brad Pitt alebo Ryan Reynolds
V prípade atraktivity žien, ktoré hodnotili muži, však výsledky vyzerali úplne inak.