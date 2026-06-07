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Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to ustála. Speváka Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu
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Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to ustála. Speváka Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.
Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke. — Foto: Wikimedia Commons, TV JOJ, Instagram @ lukyadamec (Foto: @ shine_vision)

Známy spevák je ženatý po druhýkrát.

„So mnou to nie je vôbec jednoduché,“ priznáva sebakriticky Lukáš Adamec. Temperamentný východniar, ktorý svoju spevácku kariéru rozbehol po účasti v Superstar, sa totiž netají tým, že v minulosti urobil mnoho chýb. Jedna z nich ho potom takmer stála druhé manželstvo.

Hoci umelec dostal do rúk šťastné karty, najmä čo sa týka profesie, na lásku si musel nejaký čas počkať. S prvou manželkou Miriam, s ktorou má dve deti, išli od seba po piatich rokoch vzťahu. Netrvalo dlho a do jeho života vstúpila Zuzana, ktorú s láskou volá Žužu. Len po mesiaci od ich spoločného áno však vyšlo najavo, že spevák s rozdanými kartami nevedel hrať. Podľa medializovaných informácií mal svoju manželku podvádzať s inou ženou, pričom Zuzana vraj o ničom nemala ani potuchy a všetko sa dozvedela z bulváru. Túto veľkú prekážku sa im napokon podarilo prekonať, a to najmä vďaka Lukášovej partnerke. Hudobník dokonca vraví, že ho zachránila.

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Nevybúrený

Rodák z Košíc vyrastal v hudobníckej rodine a okrem muziky sa v mladosti venoval aj vodnému pólu. Do povedomia televíznych divákov sa dostal po tom, ako vo finále speváckej súťaže Česko Slovenská Superstar porazil Gabrielu Gunčíkovú a stal sa tak víťazom druhého ročníka.

Miro Šmajda s maminou.
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„Keď som súťažil v SuperStar, mal som 24 rokov a odvtedy som prešiel istú cestu. Vtedy som nebol vôbec vybúrený, teraz som vo veku, keď by som sa už mal upokojovať. Mám 35,“ priznal v rozhovore pre Pravdu ešte v roku 2022 Lukáš Adamec, keď spomínal na účinkovanie v obľúbenej speváckej súťaži.

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Ťažký oriešok

Spevákovi osud v jeho kariére po skončení súťaže mimoriadne prial a v hudobnom priemysle sa mu dlhodobo darí. Ťažšie to už mal v súkromí. S prvou manželkou Miriam, ktorú si vzal po krátkej známosti, im to vydržalo päť rokov. Spevák neskôr sám priznal, že život s ním nie je ani zďaleka ľahký.

Michal Šeps.
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„Mám dve detičky, som po manželstve a po rôznych svojich výletoch, to nazvem, som spevákom, ktorý nie je doma počas sezóny viac ako tri dni. A to sú všetko veci, ktoré si zrejme viac váži tridsaťpäťročná ako dvadsaťpäťročná osoba, keď ide do vzťahu. Preto, áno, rozumiem, som ťažkým orieškom,“ cituje Lukášove slová portál Diva.sk, o čom sa neskôr mohla presvedčiť aj jeho druhá manželka Zuzana.

O ničom nemala tušenie

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