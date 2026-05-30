Zobral si staršiu, ale omámila ho kariéra. Markizák Jaro Buček vie, že podrazáci smrdia Pitralonom
Keď v televízii neohol chrbát, vyhodili ho.
„Deti moje, mám vás rád, nech vám to vydrží,“ prihováral sa každú nedeľu podvečer divákom aj účastníkom legendárnych Srdcových záležitostí Jaroslav Buček. Muž, ktorý na obrazovkách spájal zamilované dvojice, si však v súkromí prešiel aj bolestivými obdobiami. Legendárny moderátor po rokoch priznal, že ho kariéra kedysi úplne pohltila a dodnes nezabudol ani na ľudí, ktorých nazýva „podrazákmi smrdiacimi Pitralonom“. Buček pritom kedysi radšej odišiel z obrazovky, než by mal urobiť niečo proti vlastnému presvedčeniu.
Oči ako „sibírsky los“
K médiám sa dostal už počas vysokej školy. Ako študent žurnalistiky začal chodiť na konkurzy a prvú šancu dostal v detskom programe Poďte s nami. „To bol iba záskok, ale tam mi televízia zachutila,“ spomínal pre Plusku Jaroslav Buček na svoje začiatky. Keď v roku 1988 dokončoval štúdium, prihlásil sa do konkurzu na moderátora legendárneho Štúdia 7 v Československom rozhlase. „Zbalený som odišiel do Prahy s tým, že čo keď konkurz náhodou vyhrám,“ prezradil. Vyšlo to a na svoje prvé televízne hlásenie nikdy nezabudol. V časoch, keď moderátori nemali čítačky a všetko sa učili naspamäť, sedávali v malej hlásateľni na tvrdých drevených podstavcoch, aby lepšie vyzerali pred kamerou.
Keď sa pred Jarom Bučekom prvýkrát rozsvietila červená kamera, oči vraj mal „vypúlené ako sibírsky los“. Ako 24-ročný zahlásil deťom večerníček a nezabudol pridať ani vlastný komentár. „Deti, umyť zuby a poďme spať, lebo viete, čo sa stane, ak nepôjdete? Zajaca z rozprávky Vlk a zajac vám uvaria v nasledujúcej relácii Varím, varíš, varíme,“ žartoval kedysi mladý hlásateľ, ktorý mal po boku výrazné televízne osobnosti.
Manželstvo v 27 rokoch
Veľkou oporou mu bola najmä Soňa Müllerová, s ktorou tvorili „dedinskú úderku“. „Soňa bola nielen moja mentorka, kolegyňa, ale aj perfektná susedka a priateľka,“ prezradil pre Plusku Buček, ktorý s ňou trávil čas nielen v televízii, ale aj na dedine. Dokonca spolu maľovali dvere na jej domčeku a potom sa išli postaviť pred kamery. Jeho manželkou sa však nestala známa kolegyňa, ale žena z úplne iného sveta.