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Prababka slúžila Pálffyovcom, na zámku spoznala pradeda. Známy mladík je na svoje korene úprimne hrdý
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Prababka slúžila Pálffyovcom, na zámku spoznala pradeda. Známy mladík je na svoje korene úprimne hrdý

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/tvjoj

Odmalička ho to ťahalo k umeniu.

Keď jeho pradedo prišiel na prelome storočí na Slovensko, pracoval na Smolenickom zámku. V tom čase tam ešte pôsobili Pálffyovci a jeho prababička bola jednou z ich posledných slúžok. Chlapec z fotografie si odmalička predstavoval, ako kráča námestím s pecňom chleba a keď ju pradedo zbadá, na prvý pohľad sa do nej zamiluje. V skutočnosti to mohlo byť celkom inak, no to už sa nikto nedozvie.

Spoznávate chlapca na fotografii?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/tvjoj

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