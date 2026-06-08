Prababka slúžila Pálffyovcom, na zámku spoznala pradeda. Známy mladík je na svoje korene úprimne hrdý
Odmalička ho to ťahalo k umeniu.
Keď jeho pradedo prišiel na prelome storočí na Slovensko, pracoval na Smolenickom zámku. V tom čase tam ešte pôsobili Pálffyovci a jeho prababička bola jednou z ich posledných slúžok. Chlapec z fotografie si odmalička predstavoval, ako kráča námestím s pecňom chleba a keď ju pradedo zbadá, na prvý pohľad sa do nej zamiluje. V skutočnosti to mohlo byť celkom inak, no to už sa nikto nedozvie.