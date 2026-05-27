Zvyšný chlieb nemusíte odkladať na strúhanku. Viki ho premenila na rýchle jedlo plné bielkovín
Postačí vám na to pár surovín a minimum času.
Kedysi počítala každú kalóriu, dnes má k jedlu zdravý vzťah a pomáha v tom aj ostatným. Viki, talentovaná kuchárka z MasterChefa, už viackrát otvorene hovorila o svojom boji s poruchami príjmu potravy. Dnes je však všetko inak. Naučila sa, ako v jedle nevidieť nepriateľa, a zdravým životným štýlom aj receptami inšpiruje širokú verejnosť.
Nenávidí plytvanie
„V jedálničku mám rada pestrosť. Čo sa týka plytvania jedlom, to absolútne neznášam a vždy dávam pozor, aby sa zjedlo všetko, čo sa nakúpi a uvarí. Rozhodne nič nevyhadzujeme. Chodím nakupovať so zoznamom toho, čo potrebujeme a veľa toho navyše nekupujem. Samozrejme tomu predchádza aj to, že si jedlá naplánujem dopredu,“ prezradila pre Kupi.cz známa trénerka.
Plytvaniu sa vyhýba aj vďaka svojej kreativite v kuchyni. Ak jej totiž nejaké jedlo zvýši, vie ho šikovne premeniť na niečo nové a chutné. Podobne je to aj so starším chlebom, na ktorý by už mnohí nemali chuť. Viki z neho vyčarovala hotovú delikatesu.
„Máš doma zvyšný chlieb? Tak si urobíme mega rýchle jedlo, ktoré má naozaj veľa bielkovín,“ uviedla vo svojom videorecepte a pustila sa do práce. Netrvalo to dlho a sýte, zdravé raňajky mala pripravené v priebehu pár minút.