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Vanilková, ovocná aj punčová. Obľúbenú zmrzlinu cukrára Maršálka pripravíte z 3 surovín a štipky fantázie
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Vanilková, ovocná aj punčová. Obľúbenú zmrzlinu cukrára Maršálka pripravíte z 3 surovín a štipky fantázie

Josef Maršálek / Ilustračné foto.
Josef Maršálek / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/marsalekjosef82, Magnific/azerbaijan-stockers

Pri tomto recepte sa netreba báť experimentovať.

Je uznávaným českým cukrárom, porotcom v šou Peče celá země a jeho recepty vyhľadávajú ľudia z rôznych kútov Česka i Slovenska. Meno Josefa Maršálka dnes už asi netreba nikomu predstavovať. Vďaka disciplíne a odhodlaniu sa mu podarilo vypracovať z chlapca z dediny na rešpektovaného odborníka, za ktorým si ostatní chodia po rady.

Fantázii sa medze nekladú

„Svojho sladkého zase tak veľa nezjem. Samozrejme, vytváram obsah na sociálne siete alebo do kníh, časopisov, ale nie je to tak, že by som to všetko potreboval zjesť. Radšej to rozdám alebo si to rozdelí rodina. Ale potom prídem na návštevu alebo točíme Peče celá země a tam ochutnávam veľmi rád,“ priznal v rozhovore Seznam Zprávy úspešný cukrár, pekár a influencer.

Instagram Post
Príspevok používateľa J O S E F • M A R Š Á L E K (@marsalekjosef82)
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Inšpiruje ostatných, no v gastronómii má aj on svoje vlastné vzory. Tou najväčšou studnicou nápadov preňho dlho bola Zlatá kniha dezertov od Mary Berry, uznávananej britskej kuchárky, autorky a moderátorky, ktorá sa celosvetovo preslávila v šou The Great British Bake Off.

Josef Maršálek.
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Práve jej recept na domácu zmrzlinu patrí medzi Maršálkove najobľúbenejšie. V Českom rozhlase prezradil, že na jeho prípravu nepotrebujete žiadne špeciálne stroje a vystačíte si len s pár základnými surovinami. Pri experimentovaní s príchuťami sa už fantázii medze nekladú.

Domáca zmrzlina podľa obľúbeného receptu Josefa Maršálka:

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