Mala 117 rokov a jej bunky vraj starli pomalšie. Tajomstvo pani Márie majú Slováci bežne v chladničke
Jej organizmus prekvapil aj odborníkov.
Starnutie je prirodzenou súčasťou života a nikto sa mu nedokáže úplne vyhnúť. Vedcov však zaujala žena, ktorej organizmus fungoval aj vo veľmi vysokom veku neobyčajne dobre. Pani Maria sa dožila 117 rokov a odborníci dnes skúmajú, čo všetko mohlo prispieť k tomu, že jej telo starlo pomalšie než u väčšiny ľudí.
Ako uvádza Plus Jeden deň s odvolaním na štúdiu publikovanú v odbornom časopise Cell Reports Medicine, výskumníci z Barcelonskej univerzity analyzovali jej genetiku, črevný mikrobióm aj každodenné návyky. Výsledky zaujali aj samotných odborníkov.
Nenápadné návyky
Maria Branyasová Moreraová žila pokojný život v Katalánsku. Rada čítala knihy, venovala sa záhradke, hrávala na klavíri a udržiavala pravidelný kontakt s rodinou aj priateľmi. Podľa vedcov práve psychická pohoda, pohyb a silné sociálne väzby patria medzi faktory, ktoré môžu významne ovplyvňovať kvalitu života vo vyššom veku.
Vedci skúmali Mariu ešte ako 116-ročnú. Analyzovali vzorky krvi, slín či črevného mikrobiómu a zistili, že jej biologický vek bol podľa viacerých ukazovateľov výrazne nižší. „Jej bunky sa správali, akoby patrili omnoho mladšiemu človeku. Maria vyhrala genetickú lotériu,“ povedal hlavný autor výskumu, doktor Manel Esteller.
Odborníci však upozorňujú, že za jej dlhovekosťou nestáli iba gény. Dôležitú úlohu podľa nich zohrával aj spôsob života, ktorý si udržiavala dlhé desaťročia. Stravovala sa jednoducho, pravidelne sa hýbala, nefajčila a vyhýbala sa alkoholu.