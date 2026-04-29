Sledovali, čo sa s ľuďmi deje dva týždne po vysadení kávu. Výsledky boli prekvapujúce a nútia k zamysleniu
Výsledky zrejme šokujú nejedného kávičkára.
Už dva týždne bez kávy môžu pre organizmus znamenať pozitívne zmeny - zlepší sa psychika, ale aj spánok a pamäť. Nová štúdia na 62 zdravých dospelých na Univerzite v Corku ukázala, že vplyv na organizmus sa ukáže už krátko po vyradení kávy z našej dennej rutiny.
Priebeh výskumu
Na začiatku štúdie všetci dobrovoľníci odovzdali vzorky moču, stolice a krvi a vyplnili dotazníky, v ktorých hodnotili svoju náladu a absolvovali test pamäte. Polovica z nich bola dovtedy pravidelnými konzumentmi kávy a musela sa jej na dva týždne úplne vzdať. Po tejto dobe zase polovici z nich náhodne pridelili bezkofeínové kávy a druhej znova tie s kofeínom na ďalších 21 dní.
Výsledky následne porovnali naprieč skupinami rovnako ako aj so skupinou ľudí, ktorí kávu nepili ani pred výskumom. Výskum zistil, že výsledky sa menili práve vo fázach, keď došlo k vysadeniu kávy a aj vtedy, keď ju do jedálnička zas vrátili.