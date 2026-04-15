Podarilo sa jej to ako prvej na svete. Žena bojovala s tromi smrteľnými chorobami, toto ju zachránilo
Lekári sa pochválili unikátnym úspechom.
Trápila sa viac ako desať rokov a nič nezaberalo. Zo stavu 47-ročnej ženy, ktorú kvárili až tri smrteľné ochorenia naraz, mali hlavu v smútku aj lekári, ktorí vyskúšali až deväť rôznych liečebných postupov. Ako píše The Guardian, zvrat nastal až po tom, čo sa dostala do starostlivosti nemeckej kliniky v Erlangene.
Transfúzia každý deň
Ženu trápili vážne autoimunitné ochorenia, kvôli ktorým musela denne podstupovať transfúziu krvi. Potrebovala liečbu na autoimunitnú hemolytickú anémiu, pri ktorej dochádzalo k napádaniu vlastných červených krviniek. Príčinou tejto aj ďalších dvoch diagnóz bola porucha na B-bunkách.
Ďalším ochorením bola imunitná trombocytopénia (ITP), pri ktorej imunitné bunky ničia krvné doštičky, čo zvyšuje riziko krvácania. Druhým je tzv. antifosfolipidový syndróm a má opačný účinok – zvyšuje riziko vzniku nebezpečných krvných zrazenín.
V nemeckej klinike v Erlangene sa špecializujú na bunkovú terapiu a práve vďaka nej sa žene podarilo vrátiť do takmer normálneho života. Podľa lekárov ide o prvý obdobný prípad na svete.
Špeciálna liečba
„Pacientka už nemala žiadne možnosti liečby a nemohla opustiť oddelenie, pretože potrebovala denné transfúzie,“ hovorí profesor Fabian Müller, ktorý viedol tím. Lekári jej preto ponúkli možnosť liečby, ktorá sa ukázala účinná pri niektorých druhoch rakoviny.