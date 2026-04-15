Podarilo sa jej to ako prvej na svete. Žena bojovala s tromi smrteľnými chorobami, toto ju zachránilo
Podarilo sa jej to ako prvej na svete. Žena bojovala s tromi smrteľnými chorobami, toto ju zachránilo
Syn Lucie Bílej Filip adresoval svojej slávnej mame krásne slová.

Jediný syn Lucie Bílej: Mama ma naučila, že svet nie je ružový a že rodina je základ. Mám ju rád

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.

Adela: Maxík nechce sestru vrátiť ani po dvoch mesiacoch. Mysleli sme, že ostaneme len pri jednom dieťati

Podarilo sa jej to ako prvej na svete. Žena bojovala s tromi smrteľnými chorobami, toto ju zachránilo

Na potvrdenie toho, či by liečba zafungovala aj pri iných pacientoch, je potrebný ďalší výskum.
Na potvrdenie toho, či by liečba zafungovala aj pri iných pacientoch, je potrebný ďalší výskum. — Foto: Pixabay.com

Lekári sa pochválili unikátnym úspechom.

Trápila sa viac ako desať rokov a nič nezaberalo. Zo stavu 47-ročnej ženy, ktorú kvárili až tri smrteľné ochorenia naraz, mali hlavu v smútku aj lekári, ktorí vyskúšali až deväť rôznych liečebných postupov. Ako píše The Guardian, zvrat nastal až po tom, čo sa dostala do starostlivosti nemeckej kliniky v Erlangene.

Transfúzia každý deň

Ženu trápili vážne autoimunitné ochorenia, kvôli ktorým musela denne podstupovať transfúziu krvi. Potrebovala liečbu na autoimunitnú hemolytickú anémiu, pri ktorej dochádzalo k napádaniu vlastných červených krviniek. Príčinou tejto aj ďalších dvoch diagnóz bola porucha na B-bunkách.

Žena vyskúšala deväť rôznych liečebných postupov.
Žena vyskúšala deväť rôznych liečebných postupov. Foto: Pixabay.com -ilustračné

Ďalším ochorením bola imunitná trombocytopénia (ITP), pri ktorej imunitné bunky ničia krvné doštičky, čo zvyšuje riziko krvácania. Druhým je tzv. antifosfolipidový syndróm a má opačný účinok – zvyšuje riziko vzniku nebezpečných krvných zrazenín.

V nemeckej klinike v Erlangene sa špecializujú na bunkovú terapiu a práve vďaka nej sa žene podarilo vrátiť do takmer normálneho života. Podľa lekárov ide o prvý obdobný prípad na svete.

Špeciálna liečba

„Pacientka už nemala žiadne možnosti liečby a nemohla opustiť oddelenie, pretože potrebovala denné transfúzie,“ hovorí profesor Fabian Müller, ktorý viedol tím. Lekári jej preto ponúkli možnosť liečby, ktorá sa ukázala účinná pri niektorých druhoch rakoviny.

