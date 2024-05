Fantázia! Slovenskí mladíci v derby porazili Česko a na MS v hokeji do 18 rokov si zahrajú o medaily

Slovenskí hokejisti sa prebojovali do semifinále MS do 18 rokov vo Fínsku. Vo štvrťfinálovom dueli vo Vantaa zdolali Česko 3:2 a po roku budú hrať na šampionáte opäť o medaily. Zverenci trénera Martina Dendisa predviedli proti favorizovanému súperovi obetavý, disciplinovaný výkon, ktorý podporil výbornými zákrokmi brankár Alan Lenďák. Skóre otvoril už v 2. minúte v presilovke Tobias Tomík, na ktorého gól dokázal odpovedať Adam Titlbach. Slováci potom dvomi presnými zásahmi Ondreja Marunu odskočili na 3:1, Česi dokázali už len znížiť Jakubom Fibigrom.

Slovenská „osemnástka“ tak po roku opäť postúpila medzi najlepšiu štvorku na MS. Vlani na šampionáte vo Švajčiarsku obsadila štvrté miesto. Jej maximom na MS „18“ je striebro z roku 2003 v Jaroslavli, v zbierke má aj bronz z MS 1999 v nemeckých mestách Füssen a Kaufbeuren.

MS do 18 rokov - štvrťfinále /Vantaa/: Česko - SLOVENSKO 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Góly: 8. Titlbach (Zielinski, Benák), 52. Fibigr (Galvas, Benák) - 2. Tomík (Radivojevič, Pobežal), 35. Maruna (Šatan, Chovan), 43. Maruna. Rozhodovali: Österberg (Švéd.), Wuorenheimo (Fín.) - Bedard (Kan.), Davidonis (Lot.), vylúčení: 2:3 na 2 min., navyše Mrtka (ČR) 5 min + DKZ za faul kolenom, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 380 divákov. Česko: Milota - Fibigr, Zielinski, Mrtka, Galvas, Hlinský, Král, Švec - Kubiesa, Kos, Sikora - Benák, Titlbach, Jecho - Daníček, Curran, Drančák - Poletín, Vaculík, Heš - Lisler SR: Lenďák - Radivojevič, Fabuš, Húževka, Beluško, Ličko, Kupec, Kalman, Zubek - Straka, Pobežal, Tomík - Chrenko, Pitka, Nemec - Chovan, Svrček, Šatan - Maruna, Vrtiel, Liščinský

Slováci začali sebavedomo, hneď v úvode si vypýtali faul a presilovku už po 17 sekundách využili. Tomík švihom vystrelil od modrej čiary a puk prešiel cez cloniacich hráčov až za chrbát brankára Milotu - 0:1. V 5. minúte mohli Česi vyrovnať zásluhou nepokrytého Kubiesu, stroskotal však na Lenďákovi.

Vlastný gól

Podarilo sa im to až v početnej výhode, Titlbach trafil ešte žŕdku, no vzápätí Straka nešťastne usmernil puk do vlastnej bránky. Českí hráči si postupne začali vytvárať čoraz väčší tlak, Slováci ich však umne vytláčali k mantinelu a nedovoľovali im vytvárať si šance. Na konci tretiny Mrtka fauloval kolenom Tomíka a dostal trest na 5 min + DKZ.