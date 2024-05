Vďaka jednej veci to Fico zvládne, hovorí kardiológ, ktorý mu operoval srdce. Teraz unikol smrti o vlások

Dobrým znamením je podľa odborníka aj to, že premiér dýcha sám.

„Robert Fico unikol smrti len o vlások,“ vyhlásil Peter Pellegrini po tom, čo navštívil premiéra vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Novozvolený prezident pred médiami priznal, že stav Roberta Fica je naďalej vážny a sú pred ním najdôležitejšie hodiny až dni. Mnohí sa obávajú, či komplikáciou pri zlepšení jeho stavu nemôže byť jeho trojitý bajpas. Kardiológ, ktorý v minulosti operoval Fica ale pre RTVS uviedol, že súčasný premiér to vďaka jednej veci môže zvládnuť.

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) gestikuluje počas tlačovej konferencie po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej v okrese Prievidza v stredu 15. mája 2024. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Jeho stav si vyžaduje pokoj

„Choré srdce zhoršuje dodávku kyslíka, krvi a živín do všetkých orgánov a buniek v tele,“ vysvetlil pre tvnoviny.sk dlhoročný zdravotný záchranár Viliam Dobiáš, podľa ktorého môže ísť v prípade ochorenia srdca o veľmi vážnu komplikáciu a to bez ohľadu na zranenie. Na rozdiel od zdravého človeka je v takomto prípade vyššia pravdepodobnosť trvalých následkov či úmrtia.

Premiér po atentáte podstúpil päťhodinovú operáciu, na ktorej boli dva lekárske tímy, ktoré skonštatovali, že rozsah zranení spôsobený štyrmi strelnými ranami je rozsiahly. „Musím skonštatovať, že po krátkej návšteve pána premiéra Roberta Fica je jeho zdravotný stav naďalej veľmi vážny. Bolo mi umožnené s ním hovoriť len niekoľko minút. Jeho stav si vyžaduje pokoj a kľud bez vonkajších rušivých vplyvov,“ oznámil Peter Pellegrini.

Zdravotníci prevážajú na nosidlách postreleného predsedu vlády Roberta Fica do nemocnice v Banskej Bystrici 15. mája 2024. Fica v stredu po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelili. Na mieste padlo niekoľko výstrelov, útočníka zadržali. Foto: TASR - Ján Krošlák

Riaditeľka banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková informovala, že premiéra momentálne nečaká ďalšia operácia ani prevoz do Bratislavy. Lekárske konzílium by malo v nemocnici zasadnúť v pondelok, kedy vyhodnotia zdravotný stav premiéra a zaoberať by sa mali aj jeho prípadným prevozom.

Šťastie v nešťastí

Uznávaný kardiológ Viliam Fischer, ktorý Ficovi v minulosti operoval srdce, pre RTVS uviedol, že premiér mal šťastie v nešťastí.

