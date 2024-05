Bola vynikajúca študentka, on bol ambicióznejší. Robert Fico nachádzal u manželky Svetlany pochopenie

Na operačnej sále bol päť hodín a jeho stav je stále vážny. Nech máte na Roberta Fica akýkoľvek názor, atentát na jeho osobu bol podľa mnohých atentátom na demokraciu a na nás všetkých. Najťažšie chvíle teraz prežívajú premiérovi najbližší a jeho rodina, syn Michal aj stále oficiálna manželka Svetlana, s ktorou bol Fico vo vzťahu vyše 25 rokov. Stretli sa na škole, kde bola vynikajúcou študentkou, no on bol oveľa ambicióznejší. Toto je ich príbeh.

Foto: TASR

Šplhúň Robino

„Nepatril som medzi vyvolených ani k privilegovanej vrstve,“ hovorieval Robert Fico. Narodil sa v Topoľčanoch Ľudovítovi Ficovi, ktorý pracoval vo výrobnej oblasti, a predavačke obuvi Emílii Ficovej. Keď mal 14 rokov, narodila sa mu sestra Lucia, o ktorú sa vraj staral ako otec. „Dokonca ju v kočíku bral do gymnázia. Ktorý chlapec by to robil? Robko bol, je a bude synom na jednotku s hviezdičkou,“ chválila ho pred rokmi v rozhovore pre Život mama Emília.

Robert Fico exceloval nielen doma, ale aj v škole, kde chodil vždy oblečený ako najväčší elegán a vraj ako jediný v ročníku na gymnáziu nosil dlhý zimný kabát. V triede bol podľa spolužiakov obľúbený, no niektorým išla na nervy jeho prílišná študentská aktivita.

Robert Fico s manželkou. Foto: TASR

„Na každom predmete sa prvý hlásil, pričom mal vždy poruke príklad, čo všetko bolo vyrobené v Sovietskom zväze. Hovoril, že všetko na svete vyskúmali sovietski vedci. Bolo nám to smiešne, v 80. rokoch už nebol režim taký tvrdý, objavovali sa aj opačné názory. [...] Pre Roberta však bola radosť, keď mohol ísť [na oslavy 1. mája] v kravate a košeli. Vnímali sme ho ako šplhúňa, ktorý sa rád predvádzal,“ spomínala v minulosti pre SME spolužiačka Katarína Šipošová.

Robert Ficom, „Robino“ či „Fiko“, ako ho familiárne prezývali, po maturite odišiel študovať na Právnickú fakultu Univerzity Komenského a práve tam spoznal svoju budúcu manželku Svetlana.

Študentská láska z krúžka

Kým Fico vyrastal v robotníckej rodina, ona pochádzala z úplne iného prostredia. Svetlanin otec bol totiž prominentný sudca Jaromír Svoboda, ktorý sa v roku 1988 stal podpredsedom Najvyššieho súdu ČSSR. „Išlo o nomenklatúrny káder, takže to červené pozadie tam bolo veľmi kvalitné,“ spomínal pre SME Martin Šrank, ktorý býval s Ficom na internáte. Podľa neho bol Fico nadaný, dobre mu to pálilo, no bol aj ambiciózny a tak si prirodzene vybral „červenú cestu“. Mnohí sa smiali, že si Robert Fico nevyberal manželku, ale svokra.

