Demitra kvôli nemu otvoril 50-ročnú slivovicu. Tomáš Kopecký by neuspel bez Majky, ktorú si bral mladý

Bola to láska na prvý pohľad a aj keď mali obaja len 19 rokov, chceli sa vziať. Hokejista Tomáš Kopecký vďaka manželke Majke prežil najťažšie roky v zámorí a bola to práve ona, kto v neho veril, keď on sám už strácal nádej. Žena, s ktorou je 23 rokov, ho podržala aj v tých najhorších chvíľach, keď prišiel o svojho dobrého priateľa Paľa Demitru. Ten bol pre Tomáša ochotný otvoriť aj 50-ročnú slivovicu.

Ženil sa mladý

Od detstva sníval, že raz pôjde s najlepšími hokejistami na Majstrovstvá sveta a že dá víťazný gól. Tomáš Kopecký stál na korčuliach od detstva, bol odchovancom Dubnice a Dukly Trenčín, kde tvrdo pracoval, aby si splnil svoj sen. Ilavského rodáka si v roku 2000 nakoniec vybral v drafte NHL klub Detroit Red Wings v 2. kole ako 38. v celkovom poradí. Hoci sa zdalo, že Tomášovi sa vtedy splnil sen, slávu v zámorí si musel poriadne odmakať.

„V osemnástich som odchádzal a všetci sa ma pýtali, či robím dobrý krok, keď idem do juniorky. Ja som sa chcel zdokonaliť v jazyku,“ spomínal v podcaste Boris a Brambor Tomáš Kopecký, ktorý dva roky strávil v juniorskej súťaži WHL a ďalšie dva roky hral za farmársky tím Detroitu, kde už ani neveril, že si ho raz vyberú do prvého tímu NHL. Verila ale tomu jeho manželka Majka, ktorú si vzal ešte ako mladý chalan.

Žiadosť o ruku pri umývaní riadu

„Zoznámili sme sa v posilňovni, keď som mala devätnásť rokov a bola to veľká láska na prvý pohľad. V tom čase bol Tomáš v juniorke v Kanade a chystal sa hrať na farmu. Chcela som ísť s ním, no ako jeho priateľke mi viackrát zamietli víza. A tak sme sa počas leta vzali,“ prezradila pre Šarm Majka. Priznala, že boli zaľúbení až po uši a preto sa vzali najrýchlejšie, ako sa dalo. Na žiadosť o ruku dodnes nezabudla.

