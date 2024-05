Hudba je môj život, napísala na dvere a schmatla harmoniku. Poznáte legendu, ktorá nedala na mamine slová?

„Apo, dajce mi tot stul do pivnici,“ povedala jedného dňa svojmu ockovi, ktorý jej stôl priniesol, ona si na dvere miestnosti napísala vetu „Hudba je môj život“, do rúk chytila ústnu harmoniku a začala hrať. Neskôr si ju najstarší brat prizval ako speváčku do svojej skupiny a po strednej škole už spievala vo veľkom. Jej mama bola síce proti, no usilovnú speváčku od veľkého sna nedokázala odhovoriť.

Spoznávate dievčatko na obrázku?

Hádanka. Foto: Facebook/M.G.

Správnu odpoveď nájdete na ďalšej strane: