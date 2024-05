Deti sa vysmievali z jeho váhy a on štyrikrát denne s plačom volal mame. Z chlapca sa stal superhrdina

Vyrastal vo väčšej rodine so štyrmi bratmi. Mal skvelú mamičku, ktorej po odchode na internát veľmi často volával s plačom - cnelo sa mu za domovom a v novom prostredí sa necítil dobre. Napokon sa mu podarilo nájsť si svoju cestu. Na škole sa začal venovať tomu, čo ho postupne preslávilo v celom svete. Deti sa mu smiali, že je tučný, no on sa nevzdal, Tvrdo na sebe makal a dostal zo seba maximum.

Na fotografii je zobrazený s maminou a v superhrdinskom tričku. Tento chlapec sa napokon naozaj stal Supermanom.

Spoznávate ho?

Foto: Instagram H. C.

