Bol prchký a tvrdý, rola mafiána Černáka ho zmenila. Milanovi Ondríkovi nastavila zrkadlo jeho Zuzka

Keď prišiel do väzenia, čakal tam naňho na prvý pohľad sympatický a slušný človek. Hneď mu navrhol tykanie, on súhlasil, začali sa rozprávať a párkrát sa dokonca zasmiali. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby oproti Milanovi Ondríkovi nesedel bývalý boss slovenského podsvetia Mikuláš Černák. „Preľakol som sa,“ priznal pre SME herec, ktorého už čoskoro uvidíme v úlohe najznámejšieho mafiána v histórii Slovenska vo filme Miki. Milan Ondrík otvorene priznal, že rola mu prerástla do osobného života a mnohí sa tomu nečudujú. Musel totiž nahliadnuť do zmýšľania človeka, ktorý sa vlastnej mame bál priznať všetky hriechy, ktoré spáchal.

Loptoš z Telgártu

Mikuláš Černák sa narodil mame Žofii a otcovi Mikulášovi, ktorí dlhé roky túžili po bábätku. Jednoduché a obyčajné detstvo prežíval v Telgárte, kde podľa jeho vlastných slov nebol zlým žiakom a okrem drobných detských lotrovín bol bežným chlapcom.

„Miťo bol normálny chlapec, ako každý. Možno trochu loptoš. Keď išli vlakom na výlet, bol to on, kto zatiahol záchrannú brzdu vo vozni a zastavil vlak. Ale na základnej škole nebol vodca, skôr sa pripájal k iným, keď robili skazu. Učil sa priemerne,“ hovorili pre Život dedinčania, ktorí si spomínali na Mikulášovu skromnú matku aj otca, ktorý doma vládol tvrdou rukou.

„Miťo“ s chlapcami nehrával futbal, nelyžoval, ale za to miloval harmoniku, na ktorej hrával ľudovky a bol zručným majstrom, ktorý vedel opravovať aj motorky. „Len býval trochu výbušný, rýchle sa nahneval,“ spomínali miestni, podľa ktorých bol Mikuláš Černák do 14 rokov nevýrazným priemerným chalanom z Horehronia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/serilakillers.CZ/posts/pfbid0VQg1xdhTYfcD3qvG8EUq4TWHLwjvxZBoGZGCWqWbpgiQmpds2FahPWgypFNMUsVLl

Kým bol na družstve, bol riadny človek

V Bystrici sa vyučil za automechanika, potom začal robiť v dielni a po čase sa zamestnal doma v Telgárte, kde bol vodičom na družstve. Vozil šéfov družstva, ale aj pastierov, ktorí potrebovali ísť na salaš. „Netváril sa ako veľkopanský kočiš, nebol s ním jediný problém. Vtedy to bol riadny človek,“ hovoril jeho bývalý kolega. Potom sa ale všetko zmenilo.

