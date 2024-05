Deň začínal frťanom, aj keď mu alkohol nechutil. Klávesáka Zoliho z No Name zachránil až Igor Timko

„Je to celoživotný súboj. Alkohol nikdy nebudem mať pod kontrolou, stále sa musím strážiť,“ priznáva Zoli Sallai, klávesák z kapely No Name. Už deväť rokov je abstinentom, no cesta k tomu vôbec nebola jednoduchá. Hudobník otvorene hovorí o tom, že každý deň musel kedysi začínať štamperlíkom a závislosť od alkoholu bola až taká silná, že chcel vyskočiť z okna.

Deň začínal frťanom

Ešte ako mladý chlapec hrával na zábavách a diskotékach, kde o alkohol nebola núdza. Mal pocit, že v kluboch nemá žiadne miesto, no keď začal popíjať s rovesníkmi, zrazu mal pocit, že niekam patrí. „Cítil som sa menejcenný, že tam nepatrím, tak som to ochutnal. A už to išlo samo,“ spomínal v 13. komnate Zoli Sallai, ktorý začal mať vážne problémy s alkoholom, až keď sa oženil.

„Začiatok manželstva, to je, samozrejme, vysnívaná rozprávka. Všetko je fajn, človek je nejaký čas unesený láskou a harmóniou. Neráta ale s tým, že do toho manželstva prídu aj ‚smradľavé ponožky‘,“ hovoril Zoli, ktorý dnes vie zhodnotiť, že vo vzťahu nedokázal ustupovať a bol egoistom.

Pocity úzkosti a depresie začal utápať v alkohole, pritom mu nikdy nechutil, no bol to vtedy preňho jediný únik z reality. „Deň som začínal stále s frťanom, a to len v súkromí, aby bývalá manželka nevidela. Dopredu som sa nalaďoval s tým alkoholom, aby som bol celý deň usmiaty,“ hovoril otvorene Zoli. Časom pil, lebo musel.

Prvé varovanie

S kapelou No Name boli na vrchole kariéry a on strácal koncentráciu, motoriku a nedokázal podávať plnohodnotný výkon. Začínalo byť bežné, že keď sa zobudil a nedal si alkohol, mal triašku. Prvé varovanie, že niečo nie je v poriadku, prišlo od bývalej manželky Karin.

