Má jeden kufor a žije v troch krajinách. Vica Kerekes prezradila, kde hľadá útočisko, keď sa cíti najhoršie

Má tri domoviny, no niekedy ako keby nemala žiadnu. „Mám jeden kufor a prakticky si do neho dokážem uložiť všetko, čo potrebujem,“ priznáva jedna z našich najkrajších herečiek pre portál Super.cz. Vica Kerekes žije takto na cestách už 20 rokov a je vytrénovaná. Ako hovorí, prakticky polovicu života cestuje a pendluje medzi tromi krajinami.

No aj na ňu to občas príde, že sa cíti vyčerpaná alebo má ťažké životné obdobie. U koho vtedy hľadá útočisko a kde sa cíti najlepšie, prezradila v rozhovore pre týždenník Život.

Nemá len jeden domov

Vica Kerekes sa cíti dobre na javisku, no najšťastnejšia je pri točení filmov. V denných seriáloch by ste ju však hľadali márne. Kvôli práci je však často na cestách, no sama tvrdí, že na časté cestovanie si už zvykla.

„Je to tak, že nikdy nemám jeden domov, ale stále dynamicky žijem v troch krajinách. Už som vytrénovaná a takto to mám vo svojom živote už 20 rokov. Musím to zvládať,“ priznala otvorene.

Sama a v tichu

Aj ona má však v živote neľahké obdobia a podobne ako aj iní ľudia sa niekedy cíti vyčerpaná či vyhorená. Vtedy vraj najradšej vyhľadáva samotu a útek z verejného priestoru.

Útočisko hľadá u rodičov, kde sa vraj cíti najlepšie. „To potom na mesiac alebo tri týždne zmiznem. Zmiznem z verejného priestoru, som sama, v tichu, u rodičov,“ dodala ďalej.